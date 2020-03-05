83% респондентів погоджуються з твердженнями, що найважливіше завдання жінки – дбати про дім та сім’ю.
А 75% називають заробіток грошей головним чоловічим обов'язком.
Такими є результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом лютого 2020 року.
|75% називають заробіток грошей головним чоловічим обов'язком. Фото monkeybusiness/Depositphotos
Розподіл гендерних ролей в українських сім'ях, за даними опитування, виглядає так:
- У сім’ї або парі частіше готує їсти жінка – 64%.
Лише близько чверті зазначили, що ця роль у їхньому союзі поділена порівну.
- Обов’язки з виховання дітей та заняття господарськими справами покладені на жінок – 52%.
Стосовно виховання дітей, респонденти частіше зазначали, що ця роль поділена у їхній парі порівну.
- Головування в сім’ї або парі частіше покладається на чоловіків – 39%.
Стосовно жінок так вважають 29%, і порівну розділили цю роль також 29%.
- В сім’ї або парі більше заробляє саме чоловік – 60%
23% – такої думки про жінок, 17% – вважають, що обидва заробляють приблизно однаково.
- Жінки мають менше свободи через сімейні зобов’язання – 68%.
| В сім’ї більше заробляє чоловік – вважає 60% опитаних.
Соціологічна група "Рейтинг"
При цьому, в порівнянні з 2015 роком, зараз спостерігається поступове зменшення кількості тих, хто вважає, що домашні справи та вихованням дітей – жіноча справа.
І зростає кількість тих, хто вважає, що жінки головують у сім’ї та заробляють більше грошей.
Проте погляди чоловіків та жінок тут кардинально відрізняються.
Цікаво, що жінки частіше за чоловіків погоджувалися з такими тезами:
- жінки частіше приймають свої рішення під впливом емоцій (78%);
- чоловіку недопустимо плакати (67%);
- жінки мають менше зацікавленості у зайнятті відповідальних посад (51%);
|Зостає кількість тих, хто вважає, що жінки головують у сім’ї та заробляють більше грошей. Соціологічна група "Рейтинг"
Крім того, результати соціологічного дослідження виявили, що близько половини опитаних українців (40%) переконані, що жінок замало в українській політиці.
82% респондентів підтримують те, що жінки йдуть у політику, 12% – протилежної думки.
Опитані жінки також акцентували увагу на гендерні нерівності у силових органах, науці та бізнесі.
Натомість близько третини опитаних вважають, що багато жінок працює у сфері медицини та освіти.
|Близько третини опитаних вважають, що багато жінок працює у сфері медицини та освіти. Соціологічна група "Рейтинг"
Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" було проведено 21-25 лютого 2020 року.
У дослідженні взяли участь 2 тисячі українців, віком від 18 років.
Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення.
Можлива похибка в результатах дослідження – не більше 2,2%.
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