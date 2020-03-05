Українці здебільшого вважають, що справа жінки – сім’я, а чоловіка – заробітки. Опитування

83% респондентів погоджуються з твердженнями, що найважливіше завдання жінки – дбати про дім та сім’ю.

А 75% називають заробіток грошей головним чоловічим обов'язком.

Такими є результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом лютого 2020 року.

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75% називають заробіток грошей головним чоловічим обов'язком. Фото monkeybusiness/Depositphotos

Розподіл гендерних ролей в українських сім'ях, за даними опитування, виглядає так:

У сім’ї або парі частіше готує їсти жінка – 64% .

Лише близько чверті зазначили, що ця роль у їхньому союзі поділена порівну.

Обов’язки з виховання дітей та заняття господарськими справами покладені на жінок – 52%.

Стосовно виховання дітей, респонденти частіше зазначали, що ця роль поділена у їхній парі порівну.

Головування в сім’ї або парі частіше покладається на чоловіків – 39% .

Стосовно жінок так вважають 29%, і порівну розділили цю роль також 29%.

В сім’ї або парі більше заробляє саме чоловік – 60%

23% – такої думки про жінок, 17% – вважають, що обидва заробляють приблизно однаково.

Жінки мають менше свободи через сімейні зобов’язання – 68%.

В сім’ї більше заробляє чоловік – вважає 60% опитаних.

Соціологічна група "Рейтинг"

При цьому, в порівнянні з 2015 роком, зараз спостерігається поступове зменшення кількості тих, хто вважає, що домашні справи та вихованням дітей – жіноча справа.

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І зростає кількість тих, хто вважає, що жінки головують у сім’ї та заробляють більше грошей.

Проте погляди чоловіків та жінок тут кардинально відрізняються.

Цікаво, що жінки частіше за чоловіків погоджувалися з такими тезами:

- жінки частіше приймають свої рішення під впливом емоцій (78%);

- чоловіку недопустимо плакати (67%);

- жінки мають менше зацікавленості у зайнятті відповідальних посад (51%);

Зостає кількість тих, хто вважає, що жінки головують у сім’ї та заробляють більше грошей. Соціологічна група "Рейтинг"

Крім того, результати соціологічного дослідження виявили, що близько половини опитаних українців (40%) переконані, що жінок замало в українській політиці.

82% респондентів підтримують те, що жінки йдуть у політику, 12% – протилежної думки.

Опитані жінки також акцентували увагу на гендерні нерівності у силових органах, науці та бізнесі.

Натомість близько третини опитаних вважають, що багато жінок працює у сфері медицини та освіти.

Близько третини опитаних вважають, що багато жінок працює у сфері медицини та освіти. Соціологічна група "Рейтинг"

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" було проведено 21-25 лютого 2020 року.

У дослідженні взяли участь 2 тисячі українців, віком від 18 років.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення.

Можлива похибка в результатах дослідження – не більше 2,2%.

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