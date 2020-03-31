Хворим на коронавірус за певних умов дозволено відвідувати аптеки та продуктові магазини

Хворі коронавірусною хворобою або контактні особи, які перебувають на самоізоляції, можуть в екстрених випадках відвідувати аптеки й магазини.

Відповідні зміни до постанови Кабміну "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (№211) уряд затвердив на засіданні 29 березня.

Хворим на коронавірус за певних умов дозволено відвідувати аптеки та продуктові магазини

У постанові, яка оприлюднена на урядовому порталі, пояснюється, що "особи, які мали контакт з хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, або хворіють на зазначену хворобу та не потребують госпіталізації, є особами, що потребують самоізоляції".

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Строк самоізоляції хворого та осіб, які потребують самоізоляції внаслідок контакту з хворим, визначає лікуючий лікар.

"Особи, які потребують самоізоляції, зобов’язані утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з якими спільно проживають, відвідування громадських місць.

Дозволяється відвідування у невідкладних випадках місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, виробами медичного призначення та закладів охорони здоров’я за умови використання засобів індивідуального захисту та дотримання відстані не менш як 1,5 метра", – вирішив Кабмін.

При цьому Кабмін не визначає, що саме мається на увазі під невідкладним випадком.

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5 квітня 2020 року Міністерство цифрової трансформації має розробити та впровадити електронний сервіс для проведення моніторингу додержання самоізоляції та/або обсервації.

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