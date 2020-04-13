З'явилися дати додаткової реєстрації на ЗНО-2020: хто може скористатися

З 25 травня до 9 червня 2020 року триватиме додатковий період реєстрації для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання для окремих категорій вступників.
Про це повідомили на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
|Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos
Право на реєстрацію в цей період мають ті, хто:
- є учасниками антитерористичної операції та/або брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях і не зареєструвалися під час основного періоду реєстрації;
- живуть на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополь або на території Донецької чи Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень;
- за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах;
- мають проходити державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання, але через поважні причини не змогли зареєструватися під час основного періоду реєстрації (такі особи реєструються для участі в додатковій сесії лише з навчальних предметів, з яких їм буде зараховано результати зовнішнього незалежного оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію).
"З огляду на епідеміологічну ситуацію, викликану поширенням коронавірусної інфекції COVID-19, МОН розглядає можливість уточнення категорій осіб, які можуть реєструватися для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання у додатковий період реєстрації", – додали в центрі.
Графік додаткової сесії планують оприлюднити до 22 травня.
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