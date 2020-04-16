Кличко каже, що ЗНО може відбутися навіть у серпні

Зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться в будь-якому випадку, але час його проведення залежить від того, коли закінчиться карантин.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 16 квітня.
|Мер Києва Віталій Кличко
"Хочу запевнити, що ЗНО відбуватиметься в будь-якому випадку. Однак терміни проведення залежатимуть від того, коли закінчаться обмеження.
Якщо до початку червня – тоді ми зможемо говорити про проведення пробного ЗНО в червні.
З 25 червня – основної сесії ЗНО. Якщо ж терміни обмежень будуть продовжені і буде можливість почати пробне ЗНО в серпні, то з 25 серпня проведуть основну сесію ЗНО", – сказав мер.
Нагадаємо, Міністерство освіти і науки має два сценарії проведення ЗНО.
Якщо учні не зможуть повернутися за шкільні парти у червні, то МОН у будь-якому випадку і в липні, і в серпні зможе здійснити і пробне, і основну сесію ЗНО.
За словами Мандзій, якщо ЗНО розпочнуть в середині серпня, то результати будуть в середині вересня.
За таких умов вступна кампанія у виші завершиться у середині жовтня.
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