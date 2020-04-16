Кличко каже, що ЗНО може відбутися навіть у серпні

Зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться в будь-якому випадку, але час його проведення залежить від того, коли закінчиться карантин.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 16 квітня.

Мер Києва Віталій Кличко

"Хочу запевнити, що ЗНО відбуватиметься в будь-якому випадку. Однак терміни проведення залежатимуть від того, коли закінчаться обмеження.

Якщо до початку червня – тоді ми зможемо говорити про проведення пробного ЗНО в червні.

З 25 червня – основної сесії ЗНО. Якщо ж терміни обмежень будуть продовжені і буде можливість почати пробне ЗНО в серпні, то з 25 серпня проведуть основну сесію ЗНО", – сказав мер.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки має два сценарії проведення ЗНО.

Якщо учні не зможуть повернутися за шкільні парти у червні, то МОН у будь-якому випадку і в липні, і в серпні зможе здійснити і пробне, і основну сесію ЗНО.

За словами Мандзій, якщо ЗНО розпочнуть в середині серпня, то результати будуть в середині вересня.

За таких умов вступна кампанія у виші завершиться у середині жовтня.

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