Навчальний рік в Україні закінчиться 1 липня для всіх, окрім випускників

Навчальний рік в Україні закінчиться так, як передбачено законодавством, а саме 1 липня, окрім випускників 11 класів.

Про це повідомила т.в.о освіти науки і України Любомира Мандзій.

"Навчальний рік для випускників 11 класу закінчиться тоді, коли наші випускники отримають документ про освіту", – розповіла Мандзій.

т.в.о міністра освіти і науки Любомира Мандзій

Варіанти розвитку подій для 11 класу:

Якщо учні повертаються до шкільних парт в травні, це буде означати, що в травні буде відбуватися пробне ЗНО. А основна сесія ЗНО розпочнеться після 20 чисел червня.

Якщо повернуться в червні, то МОН теж зможе організувати пробне ЗНО в межах червня до старту основної сесії.

"Зважаючи на попередньо оголошені дати пробного ЗНО на 4 і на 11 квітня, ми розуміємо, що це пробне ЗНО не відбудеться, і Український центр оцінювання якості освіти готує матеріали для випускників, відео ознайомлення процесу проведення ЗНО", – додала Мандзій.

Закінчення цього навчального року буде залежати від закінчення основної сесії ЗНО. А ЗНО у 2020 році буде проведено, наголосила т.в.о.

Якщо учні не зможуть повернутися за шкільні парти у червні, то МОН у будь-якому випадку і в липні, і в серпні зможе здійснити і пробне, і основну сесію ЗНО.

За словами Мандій, якщо ЗНО розпочнуть в середині серпня, то результати будуть в середині вересня.

За таких умов вступна кампанія у виші завершиться у середині жовтня.

"Якщо ми зможемо повернутися до шкільних парт і до школи в червні, то вступна кампанія буде продовжена і точно не буде проведена у липні", - повідомила Мандзій.

Державна підсумкова атестація для учнів 4 і 9 класів буде скасована.

Якщо можливості повернутися у заклади освіти до червня не буде, то на початку наступного навчального року у вересні буде можливість доопрацювати з учнями весь матеріал, який припадав на час карантину.

ДОПОВНЮЄТЬСЯ