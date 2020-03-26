Навчальний рік в Україні закінчиться 1 липня для всіх, окрім випускників

Навчальний рік в Україні закінчиться так, як передбачено законодавством, а саме 1 липня, окрім випускників 11 класів.

Про це повідомила т.в.о міністра освіти та науки Любомира Мандзій.

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"Навчальний рік для випускників 11 класу закінчиться тоді, коли наші випускники отримають документ про освіту", – розповіла Мандзій.

т.в.о міністра освіти і науки Любомира Мандзій

Варіанти розвитку подій для 11 класу:

Якщо учні повертаються до шкільних парт в травні, це буде означати, що в травні буде відбуватися пробне ЗНО. А основна сесія ЗНО розпочнеться після 20 чисел червня.

Якщо повернуться в червні, то МОН теж зможе організувати пробне ЗНО в межах червня до старту основної сесії.

"Зважаючи на попередньо оголошені дати пробного ЗНО на 4 і на 11 квітня, ми розуміємо, що це пробне ЗНО не відбудеться, і Український центр оцінювання якості освіти готує матеріали для випускників, відео ознайомлення процесу проведення ЗНО", – додала Мандзій.

Закінчення цього навчального року буде залежати від закінчення основної сесії ЗНО. А ЗНО у 2020 році буде проведено, наголосила т.в.о. міністра.

Якщо учні не зможуть повернутися за шкільні парти у червні, то МОН у будь-якому випадку і в липні, і в серпні зможе здійснити і пробне, і основну сесію ЗНО.

За словами Мандзій, якщо ЗНО розпочнуть в середині серпня, то результати будуть в середині вересня.

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За таких умов вступна кампанія у виші завершиться у середині жовтня.

"Якщо ми зможемо повернутися до шкільних парт і до школи в червні, то вступна кампанія буде продовжена і точно не буде проведена у липні", - повідомила Мандзій.

Тобто вступ може розпочатися не раніше серпня.

Державна підсумкова атестація для учнів 4 і 9 класів буде скасована.

Якщо можливості повернутися у заклади освіти до червня не буде, то на початку наступного навчального року у вересні буде можливість доопрацювати з учнями весь матеріал, який припадав на час карантину.

Якщо карантин в Україні буде продовжено, то четвертого етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад проведено не буде.

Як відбуватиметься зарахування в заклади освіти

"Кожен орган місцевого самоврядування в праві змінити терміни подачі документів до закладів освіти", – пояснила т.в.о.

Що чекає на виші

"Для студентів вишів не випускних років навчальний рік завершиться так, як і планувалося" – розповіла Мандзій.

За її словами, екзаменаційно-залікові сесії університети зможуть провести дистанційно в тому графіку, який затвердив виш.

Якщо певні роботи студенти не можуть виконувати дистанційно, то їх перенесуть на наступний навчальний рік.

"Дистанційно не будуть проведені єдиний державний кваліфікаційний іспит та атестація тих осіб, які здобувають ступені доктора філософії, мистецтва або наук", – додала Мандзій.

Терміни проведення вступної кампанії будуть зміщені.

"Багато процесів вступної кампанії ми старатимемось провести дистанційно з уникненням найбільшого скупчення людей в наших аудиторіях", – пояснила т.в.о.

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