НСЗУ: лікарня, де керівниця оголосила голодування, отримає понад 12 млн грн

Національна служба здоров'я України запевняє, що Дніпропетровська обласна реабілітаційна лікарня отримає кошти.
Нагадаємо, це саме той заклад де генеральна директорка Інеса Шевченко оголосила голодування 21 квітня 2020 року.
|Генеральна директорка обласної реабілітаційної лікарні у Дніпрі Інеса Шевченко оголосила голодування 21 квітня 2020 року.
Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов уточнив, що голодування керівниці лікарні у місті Дніпро не стосується доплат лікарям, воно пов'язане зі зменшенням заробітної плати, яке виникло після введення другого етапу реформи.
"Вони отримали дефіцит в порівнянні з минулим роком і це напряму вплине на заробітну плату медичних працівників", – сказав Степанов.
НСЗУ пояснює ситуацію так:
"Дніпропетровська обласна реабілітаційна лікарня – монопрофільна.
На сьогодні підписала договір на 1 пакет послуг – медичну реабілітацію дорослих та дітей з ураженням опорно-рухового апарату. Сума контракту – 2 367 194 грн.
Зараз лікарня подала заявку на укладення договору і за пакетом медична реабілітація дорослих та дітей з ураженням нервової системи. Заявка підтверджена. Орієнтовна сума договору – 10 млн грн.
Крім того, на фінансування медзакладів, регіон вже отримав субвенцію з держбюджету, як зазначив голова Дніпропетровська обласна державна адміністрація Олександр Бондаренко. Частину коштів мають наміри направляти й на зарплатню для лікарів", – йдеться у повідомлені.
Важливо розуміти, що лікарні подаються на фінансування окремих напрямків.
Щоб підготуватись до реформи, вони мали написати фінансовий план та укласти колективний договір і визначити зарплати лікарів.
Наразі за словами директорки департаменту комунікацій НСЗУ Тетяни Бойко, лікарню взяв на контроль губернатор.
Як зазначив голова Дніпропетровська обласна державна адміністрація Олександр Бондаренко, регіон вже отримав субвенцію з держбюджету.
Частину коштів мають намір направляти й на зарплатню для лікарів.
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