МОЗ: доплати лікарям, які працюють з COVID-19 – відповідальність місцевої влади

Наталiя Бушковська журналістка УП.Життя
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23 квітня 2020

Додаткова доплата лікарям  це питання виключно місцевого самоврядування.

Про це на прес-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, коментуючи надбавку, яку обіцяв київським медикам мер Віталій Кличко.

 Максим Степанов

"В органах місцевого самоврядування, як  місті Києві, так і в інших містах України, є така можливість, згідно з законодавством встановлювати відповідні доплати медикам, які працюють в лікарнях, які ж комунальною власністю тої чи іншої громади. 

Ми, як міністерство, дуже підтримаємо такі рішення. Ми дуже вдячні місцевому самоврядуванню, що вони в такий спосіб піклуються про наших лікарів" сказав він.

Степанов додав, що конкретно в Києві, ще не ясно, у який спосіб були встановлені відповідні доплати.

"Але ми дуже вдячні меру міста за таку ініціативу і розраховуємо, що вона буде підтримана в інших регіонах нашої країни", каже міністр. 

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко вирішив надати медикам, які працюють з коронавірусною інфекцію таку доплату за березень:

  • лікарям – 17 тисяч гривень,
  • медсестрам – 13 тисяч гривень,
  • молодшому медперсоналу – 11 тисяч гривень.


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