Українцям пропонують взяти собак в оренду, щоб обійти карантинні обмеження

Власники тварин здають в оренду домашніх улюбленців для прогулянок на час карантину.

Подібні оголошення щодо оренди собак уже розміщенні на вітчизняних онлайн-платформах для продажу.

Передумовою для такої "підприємницької діяльності" стали нові обмежувальні правила на період карантину, затверджені Кабміном.

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У одному із пунктів зазначено, що не можна "відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, крім вигулу домашніх тварин однією людиною, а також у разі службової необхідності".

Мінімальна ціна задоволення – 100 грн за півгодини прогулянки.

Дехто також вказує додаткові умови та обов'язки під час оренди.

Раніше подібну ініціативу започаткували в Іспанії – жителі намагалися використати вигул собак як привід для того, щоб вийти з дому на тлі жорстких урядових заходів для боротьби з коронавірусом.

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