До Великодня листоноші доставлятимуть освячені паски українцям додому

Укрпошта разом з партнером Київським хлібозаводом пропонує, не ризикуючи здоров’ям, замовити паску додому.

Паска вагою 300 грамів коштуватиме 30 грн, 500 грамів – за 50 гривень.

Доставка Укрпоштою — безоплатно.

Укрпошта разом з партнером Київським хлібозаводом пропонує, не ризикуючи здоров’ям, замовити паску додому.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"На звернення Міністра інфраструктури Владислава Криклія Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква допоможуть в освяченні пасок, щоб дати можливість особливо людям в групі ризику, все-таки залишитися вдома на Великдень.

Вже з понеділка наступного тижня освячені пасочки вирушать до найбільш віддалених куточків України", – йдеться у дописі порталу.

Зробити замовлення можна тут або через контакт-центр 0 800 300 545 до 12 квітня включно.

Листоноші чи кур'єри приноситимуть паски додому з 13 по 17 квітня в залежності від дати замовлення та населеного пункту.

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