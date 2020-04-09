До Великодня листоноші доставлятимуть освячені паски українцям додому

Укрпошта разом з партнером Київським хлібозаводом пропонує, не ризикуючи здоров’ям, замовити паску додому.
Паска вагою 300 грамів коштуватиме 30 грн, 500 грамів – за 50 гривень.
Доставка Укрпоштою — безоплатно.
|Укрпошта разом з партнером Київським хлібозаводом пропонує, не ризикуючи здоров’ям, замовити паску додому.
Про це повідомляє Урядовий портал.
"На звернення Міністра інфраструктури Владислава Криклія Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква допоможуть в освяченні пасок, щоб дати можливість особливо людям в групі ризику, все-таки залишитися вдома на Великдень.
Вже з понеділка наступного тижня освячені пасочки вирушать до найбільш віддалених куточків України", – йдеться у дописі порталу.
Зробити замовлення можна тут або через контакт-центр 0 800 300 545 до 12 квітня включно.
Листоноші чи кур'єри приноситимуть паски додому з 13 по 17 квітня в залежності від дати замовлення та населеного пункту.
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