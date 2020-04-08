У КМДА придумали, як киянам розважатися під час карантину

Моніторинговий центр з протидії COVID-19 Київської міської державної адміністрації запустив віртуальну платформу емоційної підтримки.
Там можна не тільки отримати психологічну консультацію, а й знайти заняття до душі.
Про це під час брифінгу 8 квітня заявив мер Києва Віталій Кличко.
|Віталій Кличко
"Це безкоштовний ресурс для киян і, насамперед, для тих, кому потрібна емоційно-психологічна допомога. Консультації надають фахівці, тренери освітнього хабу нашого міста", - розповів Кличко.
За словами мера, на сайті можна отримати персональну консультацію, не виходячи з дому - 20 фахівців майже цілодобово спілкуються з киянами.
Також на сайті можна знайти різні онлайн-курси. Наприклад:
- "Управління людьми та проектами",
- "Емоційний інтелект",
- "Персональна ефективність",
- "Продажі і комунікації" та інші.
Можна також здійснювати віртуальні екскурсії найкращими музеями стоолиці, які зараз тимчасово зачинені.
Наприклад, можна відвідати:
- Національну оперету України
- Національну оперу України
- Театр імені Івана Франка
- OpenTheatre
- Театр "Актор"
- Музей Ханенків
- Музей історії міста Києва
- Національну бібліотеку України ім. В.І.Вернадського
- Національний музей народної архітектури та побуту України
- Національний музей історії України
- Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка
- Інтерактивну виставку-подорож
- Національний музей історії України у Другій світовій війні
- Музей Голодомору
- Національний музей літератури України
- Кирилівську церкву
- Музей театрального,музичного та кіномистецтва України
- Софійський собор
Завдяки платформі є можливість проводити і спортивні онлайн-тренування.
Моніторинговий центр з протидії COVID-19 КМДА створила для того, щоб контролювати тих, хто приїхав з країн, де вірус розповсюджувався, та тих, хто контактував з хворими.
Також Кличко повідомив, що кияни в зоні ризику, які не виходять на зв'язок з моніторинговим центром КМДА, 100% матимуть справу з правоохоронними органами.
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