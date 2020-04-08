У КМДА придумали, як киянам розважатися під час карантину

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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8 квітня 2020

Моніторинговий центр з протидії COVID-19 Київської міської державної адміністрації запустив віртуальну платформу емоційної підтримки.

Там можна не тільки отримати психологічну консультацію, а й знайти заняття до душі.

Про це під час брифінгу 8 квітня заявив мер Києва Віталій Кличко.

 Віталій Кличко

"Це безкоштовний ресурс для киян і, насамперед, для тих, кому потрібна емоційно-психологічна допомога. Консультації надають фахівці, тренери освітнього хабу нашого міста", - розповів Кличко.

За словами мера, на сайті можна отримати персональну консультацію, не виходячи з дому - 20 фахівців майже цілодобово спілкуються з киянами. 

Також на сайті можна знайти різні онлайн-курси. Наприклад:

  • "Управління людьми та проектами",
  • "Емоційний інтелект",
  • "Персональна ефективність",
  • "Продажі і комунікації" та інші.

Можна також здійснювати віртуальні екскурсії найкращими музеями стоолиці, які зараз тимчасово зачинені.

Наприклад, можна відвідати:

Завдяки платформі є можливість проводити і спортивні онлайн-тренування. 

Моніторинговий центр з протидії COVID-19  КМДА створила для того, щоб контролювати тих, хто приїхав з країн, де вірус розповсюджувався, та тих, хто контактував з хворими. 

Також Кличко повідомив, що кияни в зоні ризику, які не виходять на зв'язок з моніторинговим центром КМДА, 100% матимуть справу з правоохоронними органами.

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