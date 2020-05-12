Книжковий Арсенал перенесли: дати проведення фестивалю

Проведення мистецького фестивалю "Книжковий Арсенал" перенесли на 2021 рік, через поширення коронавірусу.

Десятий книжковий фестиваль відбудеться 26-30 травня наступного року, повідомляють організатори.

Мистецький фестиваль перенесли на 2021рік. Фото Книжковий Арсенал

"Ми відповідально ставимося до всіх своїх зобов’язань перед партнерами, учасниками, гостями та відвідувачами Книжкового Арсеналу.

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Наша команда вклала багато часу і зусиль в аналіз усіх ризиків найближчих місяців, і наразі чітко зрозуміло, що в умовах непевності, в яких опинився світ через пандемію, проведення масштабної міжнародної події цього року надто ризиковане.

Тим більше, події, яка залучає десятки тисяч гостей, відвідувачів та передбачає активне спілкування.

Тож ми ухвалили вкрай непросте, але, на нашу думку, найбільш адекватне обставинам рішення — перенести Х Книжковий Арсенал на наступний рік", – пояснює директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта.

Попередньо фестиваль мав відбутися 20-24 травня, а згодом його перенесли на кінець серпня.

Темою цьогорічного фестивалю обрано "оптимісти скептики", її куратором став літературознавець Ростислав Семків.

Книжковий Арсенал є міжнародною подією, яка щороку збирає понад 100 іноземних гостей, більш як 200 видавців та культурних інститутуцій, понад 55 тисяч відвідувачів.

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Фестиваль проходить щовесни з 2011. На ньому розвиваються і взаємодіють книжкова, літературна, мистецька сцени.

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