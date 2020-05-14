Критичне мислення: 5 вправ від вчителя початкових класів, які варто взяти на озброєння кожному

Анастасія Пасічна журналістка проєкту "Дружня школа"
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14 травня 2020

Критичне мислення це аналіз і оцінка ситуації або інформації.

І хоча звучить досить просто, для багатьох це складне завдання.

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Для дитини молодшого шкільного віку це взагалі важка робота, однак критичне мислення варто давати вже в початкових класах. 

Вчителька Чернівецької гімназії №3 та тренерка Нової української школи Ксенія Петращук знає техніки й готова ними поділитися назагал.

Вони настільки універсальні, що у ці нелегкі часи стануть при нагоді всім.

1

"Знаємо – хочемо дізнатися – дізналися"

Одним з дієвих методів критичного мислення є метод "Знаємо – Хочемо дізнатися – Дізналися".

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Його суть полягає в тому, що потрібно заповнити таблицю.

У першій колонці необхідно записати все, що вам відомо про тему.

Далі потрібно відповісти, що цікаво, корисно, потрібно чи варто дізнатися з обраної теми та заповнити другу колонку.

Після ознайомлення з темою заповнюється колонка про те, що дізналися.

Після цього підбиваються підсумки та робляться висновки з усіх трьох колонок.

Метод розвиває мовленнєві навички, вчить правильно та чітко формулювати власну думку та змушує аналізувати.

2

"Синквейн"

"Сенкан" або "Синквейн" – це один з методів активації пізнавальної активності.

Слово "синквейн" походить від французького слова "п'ять" і означає "вірш, що складається з п'яти рядків".

Синквейн – це вірш, написаний відповідно до певних правил. У кожному рядку задається набір слів, який необхідно відобразити у вірші.

Перший рядок – заголовок, в який виноситься ключове слово, поняття, тема синквейна, виражене у формі іменника.

В другий рядок необхідно вписати два прикметники, а в третій – три дієслова.

В четвертий рядок вписується фраза, що передає ставлення до теми.

П’ятий рядок – це висновок та позначається іменником. 

Найкраще використовувати такі вірші для підбиття підсумків. Ось простий приклад:

Весна

Тепла, яскрава

Розквітає, зеленіє, радує.

Природа просинається.

Добре!

3

"Скелет риби"

Допоможе навчитися аналізувати, робити висновки, знаходити зв’язки в тексті – метод "Фішбоун" ("Скелет риби").

Потрібно намалювати на дошці, фліпчарті чи аркуші паперу скелет риби.

Біля голови риби записується проблема, яка виникла і яку варто розв’язати.

На верхніх "кістках" записуються причини виникнення цієї проблеми, а на нижніх – факти, які мають підтвердження цих причин.

Висновок роздумів потрібно записати у хвості риби.

4

"Дерево передбачень"

Одним з методів критичного мислення є "Дерево передбачень".

Техніка допомагає розвивати усне мовлення та навчає створювати припущення.

Читаєте лише заголовок чи назву тексту, а потім намагаєтесь передбачити послідовність подій.

На дошці, фліпчарті чи листку зображаєте дерево на якому є стовбур – тема, листки – передбачення та гілки – докази, чому перебіг подій має бути саме таким. 

Передбачення повинні мати підтвердження. Тож потрібно аргументувати свою думку та обґрунтувати свою позицію.

5

"Кластер"

Цей метод корисний для активізації пізнавальної діяльності.

Суть вправи – виділити смислові поняття, розширити їх та зобразити графічно.

До основного поняття (ключового слова) потрібно привести слова, що підпорядковуються цьому поняттю.

Кожне слово з’єднується з ключовою лінією та може мати додаткові розгалуження.

В процесі так з’явиться зображення "Сонячної системи" зі своїми планетами та супутниками.

Головне – записувати все, що спадає на думку, не обмежувати уяву й висловлювання.

Використовуючи цей метод можна активізувати зв’язки між поняттями та навчитися вільно висловлювати свої думки, толерантності спілкування й поваги до думки іншого.

Анастасія Пасічна, журналістка проєкту "Дружня школа", спеціально для УП.Життя

Цей матеріал створений за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міністерства закордонних справ Фінляндії. Висловлені в цьому матеріалі думки жодним чином не відображають офіційний погляд Європейського Союзу чи Міністерства закордонних справ Фінляндії.

Всі світлини від Depositphotos

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