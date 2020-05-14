Критичне мислення: 5 вправ від вчителя початкових класів, які варто взяти на озброєння кожному

Одним з дієвих методів критичного мислення є метод "Знаємо – Хочемо дізнатися – Дізналися".

Його суть полягає в тому, що потрібно заповнити таблицю.

У першій колонці необхідно записати все, що вам відомо про тему.

Далі потрібно відповісти, що цікаво, корисно, потрібно чи варто дізнатися з обраної теми та заповнити другу колонку.

Після ознайомлення з темою заповнюється колонка про те, що дізналися.

Після цього підбиваються підсумки та робляться висновки з усіх трьох колонок.

Метод розвиває мовленнєві навички, вчить правильно та чітко формулювати власну думку та змушує аналізувати.