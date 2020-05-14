Критичне мислення: 5 вправ від вчителя початкових класів, які варто взяти на озброєння кожному

Критичне мислення – це аналіз і оцінка ситуації або інформації.
І хоча звучить досить просто, для багатьох це складне завдання.
Для дитини молодшого шкільного віку – це взагалі важка робота, однак критичне мислення варто давати вже в початкових класах.
Вчителька Чернівецької гімназії №3 та тренерка Нової української школи Ксенія Петращук знає техніки й готова ними поділитися назагал.
Вони настільки універсальні, що у ці нелегкі часи стануть при нагоді всім.
"Знаємо – хочемо дізнатися – дізналися"
Одним з дієвих методів критичного мислення є метод "Знаємо – Хочемо дізнатися – Дізналися".
Його суть полягає в тому, що потрібно заповнити таблицю.
У першій колонці необхідно записати все, що вам відомо про тему.
Далі потрібно відповісти, що цікаво, корисно, потрібно чи варто дізнатися з обраної теми та заповнити другу колонку.
Після ознайомлення з темою заповнюється колонка про те, що дізналися.
Після цього підбиваються підсумки та робляться висновки з усіх трьох колонок.
Метод розвиває мовленнєві навички, вчить правильно та чітко формулювати власну думку та змушує аналізувати.
"Синквейн"
"Сенкан" або "Синквейн" – це один з методів активації пізнавальної активності.
Слово "синквейн" походить від французького слова "п'ять" і означає "вірш, що складається з п'яти рядків".
Синквейн – це вірш, написаний відповідно до певних правил. У кожному рядку задається набір слів, який необхідно відобразити у вірші.
Перший рядок – заголовок, в який виноситься ключове слово, поняття, тема синквейна, виражене у формі іменника.
В другий рядок необхідно вписати два прикметники, а в третій – три дієслова.
В четвертий рядок вписується фраза, що передає ставлення до теми.
П’ятий рядок – це висновок та позначається іменником.
Найкраще використовувати такі вірші для підбиття підсумків. Ось простий приклад:
Весна
Тепла, яскрава
Розквітає, зеленіє, радує.
Природа просинається.
Добре!
"Скелет риби"
Допоможе навчитися аналізувати, робити висновки, знаходити зв’язки в тексті – метод "Фішбоун" ("Скелет риби").
Потрібно намалювати на дошці, фліпчарті чи аркуші паперу скелет риби.
Біля голови риби записується проблема, яка виникла і яку варто розв’язати.
На верхніх "кістках" записуються причини виникнення цієї проблеми, а на нижніх – факти, які мають підтвердження цих причин.
Висновок роздумів потрібно записати у хвості риби.
"Дерево передбачень"
Одним з методів критичного мислення є "Дерево передбачень".
Техніка допомагає розвивати усне мовлення та навчає створювати припущення.
Читаєте лише заголовок чи назву тексту, а потім намагаєтесь передбачити послідовність подій.
На дошці, фліпчарті чи листку зображаєте дерево на якому є стовбур – тема, листки – передбачення та гілки – докази, чому перебіг подій має бути саме таким.
Передбачення повинні мати підтвердження. Тож потрібно аргументувати свою думку та обґрунтувати свою позицію.
"Кластер"
Цей метод корисний для активізації пізнавальної діяльності.
Суть вправи – виділити смислові поняття, розширити їх та зобразити графічно.
До основного поняття (ключового слова) потрібно привести слова, що підпорядковуються цьому поняттю.
Кожне слово з’єднується з ключовою лінією та може мати додаткові розгалуження.
В процесі так з’явиться зображення "Сонячної системи" зі своїми планетами та супутниками.
Головне – записувати все, що спадає на думку, не обмежувати уяву й висловлювання.
Використовуючи цей метод можна активізувати зв’язки між поняттями та навчитися вільно висловлювати свої думки, толерантності спілкування й поваги до думки іншого.
Анастасія Пасічна, журналістка проєкту "Дружня школа", спеціально для УП.Життя
Цей матеріал створений за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міністерства закордонних справ Фінляндії. Висловлені в цьому матеріалі думки жодним чином не відображають офіційний погляд Європейського Союзу чи Міністерства закордонних справ Фінляндії.
Всі світлини від Depositphotos
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