68% українців вважають себе щасливими. Результати соціологічного дослідження

Більше половини жителів України вважають себе щасливими.

Такими є висновки телефонного опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Понад половина жителів України вважають себе щасливими.

Фото:stokkete/Depositphotos

За результатами дослідження, щасливими себе відчували 68% жителів України, 14% почувалися частково щасливими, частково ні, і 16% здебільшого або зовсім не вважали себе щасливими.

Для збільшення, натисніть на зображення. Скрін: КМІС

У порівнянні з 2018 роком, відсоток щасливих людей в Україні у 2020 році зріс на 6 відсоткових пунктів (було 63%, стало 69%). У 2019 році запитання не ставилося.

Відчуття щастя залежить від багатьох чинників.

Так, наприклад, жінки загалом щасливіші за чоловіків – 71% жінок відчувають себе щасливими, серед чоловіків так відповіли 65%.

Рівень освіти також позитивно впливає на щастя: серед людей з неповною середньою освітою, щасливими себе вважають 50% опитаних, серед людей з вищою освітою – 77%.

І навпаки – нещасливих більше серед людей з неповною середньою освітою (30%) та найменше серед людей з вищою освітою (12%).

Рівень щастя є найвищим серед молоді, віком 18-39 років (82%) та з віком зменшується – 64% щасливих людей у групі віком 40-59 років та 55% серед 60-річних та старших.

І навпаки – нещасливих більше серед літніх людей, віком 60 років і старших (27%) та найменше серед молоді віком 18-39 років (7%).

"З 22 по 25 квітня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старші) України.

До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України, – АР Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей.

В ході опитування проведено 2024 інтерв’ю", – йдеться у пресрелізі дослідження.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.