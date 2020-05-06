У КМДА вважають, що безпритульні мають відчувати нужду і розбещувати їх не треба

Безхатченки не такі бідні-нещасні, як про них говорять: "Вони повинні відчувати нужду. Треба, щоб вони не звикали до комфорту".

Так прокоментував Забороні директор київського департаменту соціальної політики Руслан Світлий стан безпритульних людей в умовах карантину.

Світлий каже, що що місто проводить повний цикл соціалізації бездомного і вважає, що громадські організації "загодовують" і "розбещують" бездомних.

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"Я навіть сварюся з ними. Вони їх закормлюють, одягають, дають їм притулок. Я кажу – навіщо? Їх же ставатиме більше. Нам треба, щоб організації не розбещували безхатченків. Хай ідуть працювати", – говорить посадовець.

Фото: Іван Чернічкін / Заборона

Він також попереджає, що під час карантину волонтерів можуть притягти до відповідальності, бо ті роздають їжу у парках і скверах.

Волонтер Юрій Ліфансе каже, що поки таких прецедентів не було.

Але сама небезпека штрафу лякає людей, і ті, хто хотіли би допомагати, не роблять цього.

"Вони повинні відчувати нужду. Потрібно, щоб вони не звикали до комфорту", – каже Світлий.

Шостого квітня на пресбрифінгу мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто постійно пропонує роботу таким людям:

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"У місті налагоджена ціла система, яка дозволяє безхатченкам налагоджувати особисте життя та приносити користь суспільству, – – Але багатьом краще нічого не робити й жити на вулиці".

Волонтер Юрій Ліфансе підтверджує, що у місті справді діють програми для бездомних.

Наприклад, є можливість здобути професію в центрі зайнятості. Але під час карантину, коли все зачинене, вони не працюють.

Вчитися онлайн бездомні не можуть.

"Про яку соціалізацію та життя в суспільстві йдеться під час карантину? Може йтися хіба що про соціальну дистанцію – два метри", – каже Юрій.

На запитання, де бездомні можуть знайти роботу в умовах карантину, Руслан Світлий додає: "Ніде".

Волонтери кажуть, що під час карантину безпритульні мають набагато менше можливостей прогодуватися.

Вони втратили доступ до води та громадських вбиралень.

Також волонтери пояснюють, що у бездомних ослаблений імунітет та часто є супутні захворювання.

Вони не можуть не лише самоізолюватися, але й щодві години міняти маски, мити руки з милом по 20 секунд та обприскуватися антисептиками – тих масок та антисептиків, якими допомагають волонтери, недостатньо.

Часто бездомні, щоби зайти в магазин, змушені шукати маски у смітниках.

Тому волонтери радять:

"Коли ви зустрічаєте бездомну людину дорогою в супермаркет, купіть їй їжі, спитайте, чого вона потребує, захопіть пляшку води.

І головне правило – сказати людині, коли вона може чекати на вас завтра: так вона матиме надію, що протягне принаймні ще якийсь час, і зможе бодай пів дня не тинятися містом у пошуках їжі".

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