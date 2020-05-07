У київському метро можуть встановити антисептики. Петиція

Колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун зареєструвала петицію, щодо встановлення на станціях столичного метрополітену спиртовмісних антисептиків для вільного використання.

Звернення опублікувано на сайті Київської міської адміністрації 6 травня.

У КМДА зареєстрували петицію, щодо встановлення антисептиків у метро. Фото karrastock.gmail.com

"Збудники небезпечних хвороб є всюди. Вони легко можуть потрапити на руки або поверхні, до яких найбільше торкаються, а потім і в організм людини.

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Одним з найбільш дієвих, простих та економічно доцільних способів запобігти їхньому поширенню є ретельне миття рук водою та милом.

У просторі, де ймовірне велике скупчення людей, але використання мила і води недоступне, рішенням може бути встановлення диспенсерів зі спиртовмісний антисептиками, якими може скористатися кожен.

Таким громадським простором є київський метрополітен", – зазначено у петиції.

Адресанти вимоги рекомендують столиці перейняти ініціативу міста Гельсінкі, де місцева влада вже встановила ручні дезінфікуючі дозатори на станціях метро.

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Раніше Уляна Супрун розповідала, як правильно обирати та користуватися антисептиком.

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