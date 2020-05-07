У київському метро можуть встановити антисептики. Петиція

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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7 травня 2020

Колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун зареєструвала петицію, щодо встановлення на станціях столичного метрополітену спиртовмісних антисептиків для вільного використання.

Звернення опублікувано на сайті Київської міської адміністрації 6 травня. 

У КМДА зареєстрували петицію, щодо встановлення антисептиків у метро.   Фото karrastock.gmail.com

"Збудники небезпечних хвороб є всюди. Вони легко можуть потрапити на руки або поверхні, до яких найбільше торкаються, а потім і в організм людини. 

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Одним з найбільш дієвих, простих та економічно доцільних способів запобігти їхньому поширенню є ретельне миття рук водою та милом.

У просторі, де ймовірне велике скупчення людей, але використання мила і води недоступне, рішенням може бути встановлення диспенсерів зі спиртовмісний антисептиками, якими може скористатися кожен. 

Таким громадським простором є київський метрополітен", – зазначено у петиції.

Адресанти вимоги рекомендують столиці перейняти ініціативу міста Гельсінкі, де місцева влада вже встановила ручні дезінфікуючі дозатори на станціях метро. 

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Раніше Уляна Супрун розповідала, як правильно обирати та користуватися антисептиком

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Ці ФОТО гарно пояснюють, чому руки треба мити з милом і скільки часу

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