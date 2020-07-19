7 літніх страв з ягодами від Даші Малахової

Ягідний сезон – це час, коли ти згадуєш дитинство, починаєш хотіти сидіти на дереві і збирати вишню у відро, та гуляти по лісу і просто з кущів їсти дари природи.

Це казковий час, де ягода грає головну роль.

До того ж вона допомагає прийти у форму, якщо хтось не готовий до купального сезону.

Реклама:

У цій збірці мої улюблені рецепти з ягодами. Перевірені та смачнезні.

Бананово-смородиновий смузі

Інгредієнти:

1 банан

200 мл апельсинового фрешу

200 мл йогурту

150 г смородини

Бананово-смородиновий смузі приготує навіть кулінар-початківець

Приготування:

Половину банану змішайте зі смородиною, додайте апельсиновий фреш та перебийте в блендері.

Реклама:

Другий смузі приготуйте по такій же технології, тільки замість апельсинового фрешу додайте йогурт.

Клафутті

Інгредієнти:

300-400 г ягід

4 яйця

200 мл жирної сметани

100 г борошна

1 пакетик розпушувача

100-120 г цукру

декілька крапель мигдалевої есенції

мигдалеві пластівці

вершкове масло

цукрова пудра

Клафутті можна робити з будь-якими ягодами

Приготування:

Збийте яйця з цукром, додайте сметану, борошно і розпушувач.

Замісіть тісто і додайте мигдалеві пластівці та екстракт.

Змастіть форму вершковим маслом, викладіть ягоди, залийте тістом і випікайте протягом 25-30 хвилин при температурі 180°C.

Панна-котта з "ягідним снігом"

Інгредієнти:

100 мл жирного молока

100 мл води + 250 мл холодної води для желатину

50 г цукру + 30 г (для "ягідного снігу")

25 г желатину

150 г заморожених ягід

Панна-котта з "ягідним снігом" - ідеальний літній десерт

Приготування:

Замочіть желатин в холодній воді на 10 хв.

Закип’ятіть молоко і воду (по 100 мл), додайте цукор і дайте інгредієнтам прогрітися ще 2 хв. Зніміть з вогню і дайте трохи охолонути.

Розчиніть желатин в мікрохвильовій печі, але будьте уважні й не дайте суміші закипіти.

Змішайте желатинову суміш з молочною рідиною і розлийте по формах. Залиште застигати в холодильнику на кілька годин. Подавайте з "ягідним снігом".

Для "ягідного снігу": збийте в блендері 150 г заморожених ягід з 30 г цукру.

Курка з ягодами та сиром

Інгредієнти:

куряче філе

малина

бекон

твердий сир

сіль

перець

трави

Такою куркою з ягодами та сиром ви здивуєте будь-якого гурмана

Приготування:

Підготуйте філе, натріть сіллю та перцем, присипте травами.

Натріть сир.

Викладіть на філе сир та ягоди малини.

Заверніть рулет, закріпіть кондитерською ниткою чи дерев’яними шпажками.

Кожний рулетик загорніть у бекон.

Обсмажте на грилі чи на пательні, додавши трішки олії.

Ягідний крамбл

Інгредієнти:

полуниця

лохина

200 г вівсяних пластівців

200 г цукру

100 г вершкового масла

50 г цукру для присипки ягід

У крамбл теж можна додавати будь-які ягоди

Приготування:

Помийте та обсушіть ягоди. Полуницю розріжте на половинки.

В кавомолці подрібніть половину вівсяних пластівців до стану муки.

Змішайте вівсяну муку, пластівці, вершкове масло та цукор.

В форму для випічки викладіть ягоди, присипте цукром і вівсяною сумішшю, а потім запікайте 35 хвилин при температурі 165°C.

Полунично-банановий сорбет

Інгредієнти:

200 г полуниці

1 банан

Цей полунично-банановий сорбет врятує вас у спеку

Приготування:

Полуницю очистіть від хвостиків і разом з бананом збийте у блендері до однорідної маси.

Отриману суміш перелийте у контейнер і сховайте у морозильну камеру.

Через кожну годину-дві діставайте сорбет із морозилки і перемішуйте його, щоб уникнути утворення великих кристалів льоду.

За 5-7 годин сорбет буде готовий.

Полуничний суп

Інгредієнти:

м’ята

полуниця

сметана

цукор

Полуничний суп - дуже цікава літня страва

Приготування:

Полуницю разом з цукром перебийте у блендері.

Отримане пюре вилийте в тарілку.

Наступну порцію полуниці перебийте із сметаною і також вилийте у тарілку.

Прикрасьте суп м’ятою та полуницею.

Ці та багато інших смачних та легких рецептів, я записала для вас у своїй книзі "Моя кухня", а також в онлайн-курсах.

Гарного літа всім і побільше ягідних емоцій!

Даша Малахова, актриса, телеведуча, кулінар, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина studioM/Depositphotos

Вас також може зацікавити: