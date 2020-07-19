7 літніх страв з ягодами від Даші Малахової

Ягідний сезон – це час, коли ти згадуєш дитинство, починаєш хотіти сидіти на дереві і збирати вишню у відро, та гуляти по лісу і просто з кущів їсти дари природи.
Це казковий час, де ягода грає головну роль.
До того ж вона допомагає прийти у форму, якщо хтось не готовий до купального сезону.
У цій збірці мої улюблені рецепти з ягодами. Перевірені та смачнезні.
Бананово-смородиновий смузі
Інгредієнти:
- 1 банан
- 200 мл апельсинового фрешу
- 200 мл йогурту
- 150 г смородини
|Бананово-смородиновий смузі приготує навіть кулінар-початківець
Приготування:
Половину банану змішайте зі смородиною, додайте апельсиновий фреш та перебийте в блендері.
Другий смузі приготуйте по такій же технології, тільки замість апельсинового фрешу додайте йогурт.
Клафутті
Інгредієнти:
- 300-400 г ягід
- 4 яйця
- 200 мл жирної сметани
- 100 г борошна
- 1 пакетик розпушувача
- 100-120 г цукру
- декілька крапель мигдалевої есенції
- мигдалеві пластівці
- вершкове масло
- цукрова пудра
|Клафутті можна робити з будь-якими ягодами
Приготування:
Збийте яйця з цукром, додайте сметану, борошно і розпушувач.
Замісіть тісто і додайте мигдалеві пластівці та екстракт.
Змастіть форму вершковим маслом, викладіть ягоди, залийте тістом і випікайте протягом 25-30 хвилин при температурі 180°C.
Панна-котта з "ягідним снігом"
Інгредієнти:
- 100 мл жирного молока
- 100 мл води + 250 мл холодної води для желатину
- 50 г цукру + 30 г (для "ягідного снігу")
- 25 г желатину
- 150 г заморожених ягід
|Панна-котта з "ягідним снігом" - ідеальний літній десерт
Приготування:
Замочіть желатин в холодній воді на 10 хв.
Закип’ятіть молоко і воду (по 100 мл), додайте цукор і дайте інгредієнтам прогрітися ще 2 хв. Зніміть з вогню і дайте трохи охолонути.
Розчиніть желатин в мікрохвильовій печі, але будьте уважні й не дайте суміші закипіти.
Змішайте желатинову суміш з молочною рідиною і розлийте по формах. Залиште застигати в холодильнику на кілька годин. Подавайте з "ягідним снігом".
Для "ягідного снігу": збийте в блендері 150 г заморожених ягід з 30 г цукру.
Курка з ягодами та сиром
Інгредієнти:
- куряче філе
- малина
- бекон
- твердий сир
- сіль
- перець
- трави
|Такою куркою з ягодами та сиром ви здивуєте будь-якого гурмана
Приготування:
Підготуйте філе, натріть сіллю та перцем, присипте травами.
Натріть сир.
Викладіть на філе сир та ягоди малини.
Заверніть рулет, закріпіть кондитерською ниткою чи дерев’яними шпажками.
Кожний рулетик загорніть у бекон.
Обсмажте на грилі чи на пательні, додавши трішки олії.
Ягідний крамбл
Інгредієнти:
- полуниця
- лохина
- 200 г вівсяних пластівців
- 200 г цукру
- 100 г вершкового масла
- 50 г цукру для присипки ягід
|У крамбл теж можна додавати будь-які ягоди
Приготування:
Помийте та обсушіть ягоди. Полуницю розріжте на половинки.
В кавомолці подрібніть половину вівсяних пластівців до стану муки.
Змішайте вівсяну муку, пластівці, вершкове масло та цукор.
В форму для випічки викладіть ягоди, присипте цукром і вівсяною сумішшю, а потім запікайте 35 хвилин при температурі 165°C.
Полунично-банановий сорбет
Інгредієнти:
- 200 г полуниці
- 1 банан
|Цей полунично-банановий сорбет врятує вас у спеку
Приготування:
Полуницю очистіть від хвостиків і разом з бананом збийте у блендері до однорідної маси.
Отриману суміш перелийте у контейнер і сховайте у морозильну камеру.
Через кожну годину-дві діставайте сорбет із морозилки і перемішуйте його, щоб уникнути утворення великих кристалів льоду.
За 5-7 годин сорбет буде готовий.
Полуничний суп
Інгредієнти:
- м’ята
- полуниця
- сметана
- цукор
|Полуничний суп - дуже цікава літня страва
Приготування:
Полуницю разом з цукром перебийте у блендері.
Отримане пюре вилийте в тарілку.
Наступну порцію полуниці перебийте із сметаною і також вилийте у тарілку.
Прикрасьте суп м’ятою та полуницею.
Ці та багато інших смачних та легких рецептів, я записала для вас у своїй книзі "Моя кухня", а також в онлайн-курсах.
Гарного літа всім і побільше ягідних емоцій!
Даша Малахова, актриса, телеведуча, кулінар, спеціально для УП.Життя
Титульна світлина studioM/Depositphotos
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