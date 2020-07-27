Офіс омбудсмена засуджує бажання "слуг народу" штрафувати за "пропаганду гомосексуалізму"

22 липня депутати від "Слуги народу" зареєстрували у Верховній Раді проєкт Закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму № 3917".

Іншими словами, депутати пропонують штрафувати тих, хто на їхню думку "пропагує тгомосексуалізм та трансгендеризм".

Як стверджують у пресслужбі Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, законопроєкт №3917 та штрафи, як він за собою може потягнути, не відповідають конституційним нормам і міжнародним правовим стандартам у сфері прав людини.

"Вказаним законопроєктом передбачається притягнення до адміністративної відповідальності за пропаганду гомосексуальності та трансгендерності, що, на переконання авторів законопроєкту, "може негативно вплинути на фізичне чи психічне здоров’я, моральний чи духовний стан розвитку людини".

На переконання Уповноваженого ВРУ з прав людини, вказана законодавча ініціатива спрямована на дискримінацію представників ЛГБТІ-спільноти та порушення їхнього право на повагу до честі й гідності", – йдеться у повідомлені.

В омбудсменки наголошують, що сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність не можуть бути підставами для обмеження прав і свобод людини на законодавчому рівні:

"Подібні ініціативи народних обранців підбурюють інших громадян до нетерпимості та ненависті до ЛГБТІ-людей, а також ще більше укорінюють стигматизацію та дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності в українському суспільстві.

Окрім того, законопроєкт суперечить міжнародним зобов’язанням України у сфері забезпечення рівності прав і свобод та боротьби з ксенофобією та нетерпимістю, що на сьогодні є одним із пріоритетних завдань реалізації європейського вектора розвитку нашої країни".

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