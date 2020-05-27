Вступ-2020: дати, нові умови, прогнози університетів щодо прийому та поселення в гуртожитки

Початок літа у абітурієнтів традиційно асоціюється зі вступною кампанією.

Проте умови карантину та світова пандемія внесли свої корективи у організацію цьогорічного прийому до вишів.

Змін зазнали не лише терміни проведення, а й формати подання документів.

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Тому абітурієнтам варто ознайомитися з нюансами, які можуть полегшити цей процес.

Особливості цьогорічного вступу "Українська правда. Життя" дізнавалась у:

заступника міністра освіти Єгора Стадного ,

Національного університету "Острозька академія",

Національного авіаційного університету,

Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського ".

Вступна кампанія 2020 розпочнеться 1 серпня. Фото pressmaster/Depositphotos



Скільки триватиме вступна кампанія

Зважаючи на епідеміологічну ситуацію в країні та карантинні обмеження, зовнішнє незалежне оцінювання 2020 проходитиме з 25 червня по 17 липня.

Це означає, що вступна кампанія відтерміновується на місяць та розпочнеться 1 серпня.

Прийом документів від абітурієнтів, які вступають до вишів на бакалаврат, триватиме з 13 по 22 серпня.

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Абітурієнти, які складають вступні іспити замість ЗНО, повинні подати документи до 16 серпня.

Списки вступників, зарахованих за результатами співбесіди та за квотою-2 (абітурієнти з Криму) будуть оприлюдненні до 20 серпня.

Рейтингові списки вступників на основі ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (включаючи тих, хто вступає за іншими квотами) планують опублікувати 27 серпня.

Зарахування вступників у 2020 році відбудеться:

На бюджетну форму навчання – до 5 вересня .

На контракт – до 30 вересня .

Студенти, які вступають на магістратуру повинні подати заяви до вишів протягом 5-22 серпня.

Рекомендації на зарахування на бюджет будуть оприлюднені до 1 вересня.

Подача оригіналів документів триватиме до 6 вересня, а 11 – відбудеться зарахування.

У МОН зазначають, що ці дати затверджені новими змінами до Умов прийому на навчання і наразі є остаточними.

Терміни вступної кампанії можуть змінитися лише за умов погіршення епідеміологічної ситуації в країні.

Як змінилися умови вступу

Цьогоріч абітурієнти, які планують потрапити на бюджетну форму навчання, мають змогу подати п'ять заяв на будь-які спеціальності.

При цьому в кожній заяві на бюджетну форму навчання вступник має визначити її пріоритетність.

Кількість заяв на контракт обмежуватись не буде.

Поріг для вступу на бюджет становить щонайменше 125 балів.

Проте для вступу на спеціальності "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія" потрібно набрати 150 балів на ЗНО з другого та третього конкурсних предметів

А конкурсний бал на спеціальності "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародні відносини" підвищився до 140.

Важливо, що вступники на бакалаврат вперше мають змогу подати сертифікати ЗНО 4-х років: видані у 2017 (крім іноземних мов), 2018, 2019 та 2020 роках (з усіх предметів).

При цьому сертифікати різних років можна комбінувати.

Стосовно формату подачі документів, як і минулоріч, абітурієнти можуть зробити це за допомогою електронних кабінетів.

Зважаючи на карантинні обмеження, цьогоріч онлайн-можливості для вступників будуть розширені.

Абітурієнти можуть подавати документи у виші за допомогою еолектронних кабінетів. Фото boggy22/Depositphotos

"Зараз вступникам не потрібно їздити у різні куточки країни – є можливість подати заяву, просто сидячи перед комп'ютером.



Це не лише заслуга карантину чи епідемії, такий механізм працює вже чотири роки.

Міністерство зараз максимально створює умови, щоб технічно була можливість реалізувати вступну кампанію дистанційно.

Наприклад, розширюємо електронну подачу заяв для вступників на магістратуру.

Раніше така можливість існувала лише для вступників на бакалаврат", – розповідає заступник міністра освіти Єгор Стадний.

Університети запевняють, що до такого розвитку подій уже готові.

"Вступна кампанія 2020 вже стартувала, оскільки з 12 травня розпочалася онлайн реєстрація на Єдиний вступний іспит та фахове випробування для магістрантів.

Вся комунікація з вступниками здійснюється через соціальні мережі та онлайн-застосунки Google Meet, Zoom.

Університет має потужну матеріально-технічну базу і може цілком забезпечити реалізацію усіх етапів вступної кампанії з чітким дотриманням рекомендацій МОН та МОЗ як в офлайн, так і онлайн режимах",– розповідають у Острозькій академії.

У Національному авіаційному університеті кажуть, що вступнику достатньо мати лише якісний інтернет. Заклад уже проводить абітурієнтам онлайн-консультації та дні відкритих дверей.

"НАУ останні два роки проводив реформи на розширення роботи онлайн, тому ситуація, де все дистанційно, не застала нас зненацька – все відбувається з дотриманням дедлайнів.

Зараз значно посилена роль SММ в університеті. Цим зайнялись професійно, і це головна відмінність з вступними компаніями минулих років.

Крім того, приймальна комісія організована людьми, які з технологіями "на ти" , тому ми з оптимізмом почали кампанію-2020", – розповідають в університеті.

У міністерстві зазначають, навчальні заклади повинні уже починати підготовку до вступної кампанії.

"Під час карантину ми регулярно моніторимо організацію дистанційного навчання у закладах вищої освіти.

Уже бачимо, які заклади дають собі раду, а яким не вдалося розгорнути повноцінне змішане навчання.

Ті заклади, які організували змішане навчання – готові до дистанційного проведення сесії та атестації", – уточнює Єгор Стадний.

Із нововведень, затверджених МОН, змін зазнала також процедура подачі оригіналів документів.

"Після останніх змін до Умов прийому у вступників є можливість надіслати оригінали заяв поштою.

А також – відсканувати оригінал заяви,накласти на файл електронний підпис та відправити до університету

Накласти електронний підпис можна на спеціальному ресурсі від Міністерства цифрової трансформації.

Така процедура не вимагає особистої присутності вступника у закладі освіти, а всі потрібні документи можна буде донести з початком навчального року.

Такий формат стосується і бюджетників, і контрактників", – пояснює заступник міністра освіти.

Стадний також зазначає, що за допомогою електронного підпису, абітурієнти, що вступають на контрактну форму навчання, можуть навіть підписати договір з навчальним закладом.

Варіант дистанційного підписання контракту цілком можливий, якщо виш працює з таким функціоналом.

При цьому у вищих навчальних закладах зазначають, що на останньому етапі важлива злагоджена робота всіх установ.

"Вступ на перший курс останніх кілька років фактично проходив онлайн – до цього ми готові.

В цьому році МОН затвердило зміни до прийому – тепер оригінали документів дозволено подавати засобами поштового зв'язку.

Це єдиний нюанс з яким можуть виникнути труднощі, адже абітурієнти одночасно будуть передавати документи до закладів освіти по всій країні.

Є невеликі побоювання, що засоби поштового зв'язку можуть бути перевантажені", – розповідає заступник голови приймальної комісії Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Валерій Можаровський.

Спрощені умови подачі документів будуть також для абітурієнтів із пільговим статусом.

Тепер абітурієнту достатньо подати довідку про пільги до одного навчального закладу – інші можуть ознайомитися з нею у загальній базі. До одного з вишів цю заяву потрібно принести особисто.

Для абітурієнтів з окупованих територій механізм подачі документів залишається незмінним.

Цьогоріч МОН збільшило перелік вузів, куди такі вступники можуть подавати документи без ЗНО.

"Цього року розширили перелік закладів, у які можуть вступати абітурієнти з Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей, зокрема до списку додались медичні та мистецькі університети.

Вибір для вступу без складання ЗНО для таких вступників став набагато ширшим – загальний перелік складає понад 90 закладів", – розповідає Єгор Стадний.

Що буде цьогоріч з бюджетним замовленням, поки невідомо.

Наразі МОН подало свої пропозиції, як найбільший замовник.

"Кількість бюджетних місць на 2020 рік ще формується, за їхній обсяг відповідає Міністерство економіки.

Сподіваємося, що уряд прислухається до наших пропозицій.

Для бакалаврату ми просимо на 7% більше місць ніж минулого року, а стосовно магістратури йде певне зменшення обсягу бюджетних місць, зумовлене зменшенням кількості вступників на магістерські програми.

Перш за все намагаємося надавати бюджетні місця на інженерні, технічні та виробничі спеціальності.

Відчутне збільшення плануємо для ІТ-спеціальностей", – розповідає заступник міністра.

Як відбуватимуться творчі конкурси, вступні іспити та випробування

Абітурієнти, які вступають на бюджетну форму навчання, будуть проходити творчі конкурси з 1 по 12 серпня.

Вступні іспити та творчі конкурси на контрактну форму навчання відбудуться з 13 по 22 серпня.

Співбесіди будуть проводитися 16-18 серпня.

Реєстрація на єдиний вступний іспит з іноземної мови та єдине фахове вступне випробування для студентів, які вступають на магістратуру, триває з 12 травня до 5 червня включно.

Самі випробування відбудуться 1 та 3 липня.

Уряд дозволив відвідування закладів освіти для проведення вступних іспитів. Фото Wavebreakmedia/Depositphotos

Крім того, цьогоріч вступникам на магістратуру не обов'язково здавати перехресні вступні випробування.

"Змінами до закону "Про вищу освіту" скасували необхідність перехресних вступних випробувань, для тих, хто вступає на магістратуру з інших спеціальностей.

Тепер справа залишається за університетами. Виші, які вважають такі вимоги необхідними, можуть проводити їх дистанційно, а інші – просто знімають", – пояснює Єгор Стадний.

На період вступної кампанії приймальні комісії в закладах вищої освіти будуть працювати, але з дотриманням відповідних санітарних норм.

Туди можуть звернутися абітурієнти зі спеціальностей, де є творчий конкурс.

"Приймальна комісія буде працювати в штатному режимі з дотриманням всіх епідеміологічних норм, встановлених МОЗ.

Співробітники будуть проінструктовані, засоби індивідуального захисту окомплектовані.

Щодо особистого подання документів, це стосується невеликої кількості осіб.

Зазвичай, абітурієнти приходять особисто через якісь технічні проблеми, наприклад, коли допущена помилка у імені на атестаті тощо", – розповідає Валерій Можаровський.

У МОН зазначають, що уряд зняв обмеження на відвідування закладів освіти для проведення творчих конкурсів, а також для фахових випробувань для вступу на магістратуру.

"20 травня уряд дозволив відвідування закладів освіти для проведення ЗНО та інших вступних випробувань, включно з творчими конкурсами за умови дотримання усіх санітарних вимог" – пояснює Єгор Стадний.

Навчальні заклади вже готуються до проведення очних творчих конкурсів і вступних випробувань з дотриманням санітарних умов.

"Вступні випробування плануємо провести в очному режимі.

Плануватимемо вступні випробування, яких, завдяки ЗНО, стало значно менше, з дотриманням соціального дистанціювання, перевіркою температури.

Також запровадимо реєстрацію на подачу документів в паперовому вигляді.

Зараз розробляємо відповідні сервіси, щоб дотримуватися дистанції.

Найголовніше – не допустити скупчення людей, тому розробляємо логістику процесів, щоб розмежувати потоки людей та зустрічі, які не можна перенести у онлайн-режим", – розповідає проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету ім. Т. Шевченка Володимир Бугров.

Враховуючи нестабільність ситуації, попередньо деякі вузи готувалися до дистанційних творчих конкурсів.

"Про дистанційні вступні іспити та творчі конкурси говорити рано, але ми відпрацьовуємо алгоритм проведення їх на корпоративній платформі G Suite з використанням послуги відеозв’язку Google Meet.

Перелік затверджений, чекаємо роз’яснень та рекомендацій МОН стосовно цього питання.

Наприклад, проведення творчого конкурсу в НАУ передбачено для спеціальності "Архітектура та містобудування".

Зі свого боку створимо всі необхідні умови для його проведення, за основу можемо взяти рекомендації МОН для проведення ЗНО", – розповідає керівник приймальної комісії НАУ Кирило Ніколаєв.

Що буде із поселенням у гуртожитки

Міністерство спільно з університетами та санітарним лікарем зараз напрацьовують можливі варіанти поселення та формування вимог щодо проживання в гуртожитках.

"Не стільки страшним є відвідування навчальних приміщень, як спільний побут, який ділять студенти – кухня, посуд, санвузол.

Тому ми ретельно підходимо до формування вимог щодо поселення в гуртожитки на наступний рік.

У великих містах гуртожитки можуть бути перенаселені.

Якщо серед вимог буде зменшення кількості людей на певну житлову площу, можливо, потрібно буде обмежувати поселення новоприбулих студентів", – застерігає Єгор Стадний.

Зі свого боку, університети готові дотримуватися всіх санітарних умов, затверджених МОН та МОЗ.

При цьому планують забезпечити житлом усіх першокурсників.

"Понад усе дбаємо про здоров’я та безпеку наших студентів, тому дотримуємось усіх встановлених санітарних норм й інших рекомендацій, запроваджених на період карантину.

В будь-якому випадку, гарантуємо надання місць у гуртожитках всім вступникам на перший курс, тим, хто має на це право.

Враховуючи наявність свого Медичного центру та відсутність потреби користування транспортом під час навчання, дивимось з оптимізмом в майбутнє", – розповідають у НАУ.

Невелика кількість студентів залишилась в гуртожитках на період карантину.

Тому університети вже почали напрацьовувати алгоритми стосовно організації проживання.

"Зазвичай, у студмістечку мешкає близько 10 тисяч студентів.

На період карантину в наших гуртожитках залишилось близько 2 тисяч.

Щодня проводиться моніторинг, всі гуртожитки вже обладнані антисептиками, університетська клініка проводить прийоми та огляди.

Наші служби забезпечили пропускний та санітарний режим

Для тих, хто мешкає в гуртожитках є приміщення для самоізоляції", – діляться досвідом в Університеті Шевченка.

Острозька академія вже готується до прийому нових студентів та називає низку протиепідеміологічних заходів, які планує запровадити наступного навчального року.

"Серед обов’язкових заходів – регулярна дезінфекція приміщень, температурний скринінг (заплановано закупівлю безконтактних термометрів), санітайзери при вході у гуртожиток.

У кожному гуртожитку організовано кімнату-ізолятор, для госпіталізації мешканців з підозрою на COVID-19, яка обладнана усіма предметами першої необхідності, аптечкою та одноразовим посудом.

Також проводиться робота над розділенням руху в гуртожитках (правосторонній для входу та лівосторонній для виходу).

Відвідування гуртожитків особами, які у них не проживають буде обмежено".

Дарія Поперечна, УП.Життя

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