Третина українців не задоволені якістю освіти і хочуть покращень – опитування

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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29 липня 2020

36,4% українців оцінюють якість середньої освіти в Україні як низьку.

А 34,2% вважають вдосконалення освіти – першочерговим завданням.

Такими є результати дослідження соціологічної служби Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, повідомляє "Інтерфакс-Україна". 

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При цьому 11% респондентів вважають, що якість освіти знаходиться на дуже низькому рівні, а 25,4% – що швидше низька.

 11% респондентів вважають, що якість освіти знаходиться на дуже низькому рівні. Фото racorn/Depositphotos

Майже половина українців (44,5%) вважають якість освіти середньою, 9,7% – швидше високою, а 0,4% – дуже високою. 

8,9% не змогли відповісти на запитання.

Стосовно проблеми вдосконалення якості середньої освіти в Україні:

  • 34,2%  вважають це питання є першочерговим;
  • 48%  – що питання важливе, але є більш першочергові проблеми; 
  • 9,9% –  ця проблема вторинна;
  • 7,9% не змогли відповісти на запитання.

Дослідження проведено з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв'ю за місцем проживання респондентів. 

Було опитано 2 022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

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Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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