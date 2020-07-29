Третина українців не задоволені якістю освіти і хочуть покращень – опитування

36,4% українців оцінюють якість середньої освіти в Україні як низьку.
А 34,2% вважають вдосконалення освіти – першочерговим завданням.
Такими є результати дослідження соціологічної служби Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
При цьому 11% респондентів вважають, що якість освіти знаходиться на дуже низькому рівні, а 25,4% – що швидше низька.
|11% респондентів вважають, що якість освіти знаходиться на дуже низькому рівні. Фото racorn/Depositphotos
Майже половина українців (44,5%) вважають якість освіти середньою, 9,7% – швидше високою, а 0,4% – дуже високою.
8,9% не змогли відповісти на запитання.
Стосовно проблеми вдосконалення якості середньої освіти в Україні:
- 34,2% вважають це питання є першочерговим;
- 48% – що питання важливе, але є більш першочергові проблеми;
- 9,9% – ця проблема вторинна;
- 7,9% не змогли відповісти на запитання.
Дослідження проведено з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв'ю за місцем проживання респондентів.
Було опитано 2 022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.
Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
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