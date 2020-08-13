Почався прийом заяв на бакалавра та магістра. Що важливо знати абітурієнтам

13 серпня 2020 року, розпочато прийом електронних заяв на вступ до вишів на бакалавра (наскрізного магістра) після 11 класів.

Подання заяв здійснюється онлайн через електронні кабінети та триватиме до 22 серпня.

Про це йдеться на сайті Міністерства освіти й науки України (МОН).

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"Вступники можуть подати до 5 заяв на бюджет у будь-який виш без обмеження щодо кількості спеціальностей, на які вони подаються. Кількість поданих заяв на контракт не обмежується.

У кожній заяві, яку вступник подає на бюджет, він обов’язково встановлює її пріоритетність – від 1 до 5, де 1 – це найвища пріоритетність, а 5 – відповідно, найнижча. Встановлення пріоритетності – це важливий крок, адже її зміна після подання заяви є неможливою", – йдеться у повідомлені.

13 серпня 2020 року, розпочато прийом електронних заяв на вступ до вишів на бакалавра (наскрізного магістра) після 11 класів.

Також перед поданням заяв вступники можуть оцінити свої шанси отримати бюджетне місце на конкретну спеціальність, скориставшись інформацією про прохідні бали минулих років на поточну конкурсну пропозицію.

"Важливо пам'ятати, що після подання першої заяви внести будь-які зміни до електронного кабінету буде вже неможливо.

Тому краще пересвідчитись ще раз, що всі дані підвантажені у е-кабінет коректно.

Зміна середнього бала після подання першої заяви можлива лише шляхом звернення вступника до закладу освіти, де була зареєстрована перша заява.

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Вступники, які мають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі та внесені до Реєстру осіб зі спеціальними умовами, мають переконатися, що під час подання заяв у них зазначена відповідна категорія пільги і що вона підтверджена закладом після подання заяви.

Не обов'язково намагатися подати заяви у перший день, це жодним чином не впливає на участь у конкурсному відборі, але і не варто це відкладати на останню годину", – пояснюють в МОН.

Вступникам радять ознайомитись з інструкціями щодо подання заяв і бути максимально уважними:

"Якщо, наприклад, вступник побачив у е-кабінеті навпроти своєї заяви статус "Потребує уточнення вступником", у жодному разі не слід її скасовувати, потрібно звернутись до вишу та надати необхідні роз'яснення – скасування заяв призводить до втрати пріоритетності, потім вже неможливо подати заяву з такою ж пріоритетністю".

Рекомендації на бюджет будуть відомими не пізніше 27 серпня, виконати вимоги до зарахування потрібно буде до 18:00 31 серпня, а зарахування таких вступників відбудеться 5 вересня.

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