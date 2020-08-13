Понад 80% українців стверджують, що не мають знайомих з COVID-19 – опитування

83,2% українців стверджує, що жоден з їхніх рідних, друзів та знайомих не хворів на коронавірусну інфекцію.

Такими є результати соціологічного опитування, яке проводили в липні 2020 року Центр "Социс" та Центр Разумкова.

При цьому 13,7% опитаних сказали, що мають друзів та родичів, які перехворіли на COVID-19.

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Також 30,3% українців вкрай занепокоєні ситуацією з пандемією COVID-19 і 35,9% українців стверджують, що їх скоріше хвилює ця тема, ніж ні.

38,9% опитаних вважають коронавірусну інфекцію небезпечною хворобою, але такою, з якою медицина невдовзі впорається.

38,5% думають, що небезпека захворювання дещо перебільшена.

18,3% вважають, що COVID-19 може мати катастрофічні наслідки для людства.

Інфографіка: Центр "Социс" та Центр Разумкова

Інфографіка: Центр "Социс" та Центр Разумкова

На питання, чи підвищились ризики захворіти на коронавірусну інфекцію за останній місяць, респонденти відповіли так:

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48.9% вважають, що не змінився;

21,1% вважають, що збільшився;

14.9% вважають, що зменшився;

15.1% людей відмовились або не змогли відповісти на питання.

48,9% українців вважають, що за останні місяці ризики захворіти на COVID-19 не змінилися

Зусилля, які українська влада докладає для боротьби з коронавірусом, опитані оцінили наступним чином:

46.1% вважають, що влада щось робить, але цього недостатньо;

21.2% вважають, що влада нічого не робить для подолання епідемії;

21.0% думають, що влада робить все, що можливо.

Понад 46% українців вважають дії влади недостатніми для подолання епідемії

Для дослідження опитали 4000 людей віком старше 18 років.

Опитування проводилось у вигляді інтерв'ю face-to-face, тобто під час особистої зустрічі.

Результати репрезентують доросле населення України старше 18 років без врахування непідконтрольних територій АР Крим, частини Донецької та Луганської областей, за такими показниками як вік, стать, тип поселення (місто/село), та поділ країни на області.

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