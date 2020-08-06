Як українці проводять літні відпустки 2020. Опитування

Більше половини українців – 66%, цього літа не планують йти у відпустку.

При цьому 43%, які таки захотіли відпочинку, проводять час вдома.

Такими є результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" у серпні 2020 року.

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16% українців вже були у відпустці влітку цього року, ще 18% – ще планують цього сезону.

Лише 9% виїжджали або планують поїхати закордон. Фото shalamov/Depositphotos

Серед тих, хто вже був у відпустці, або тільки планує її, – 43% проводитимуть її у своєму населеному пункті.

При цьому лише 9% виїжджали або планують поїхати закордон.

Серед тих, хто планує відпустку, переважають молоді люди та більш заможні.

В опитуванні взяло участь дві тисячі респондентів віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення.

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Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

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