Як українці проводять літні відпустки 2020. Опитування

Більше половини українців – 66%, цього літа не планують йти у відпустку.
При цьому 43%, які таки захотіли відпочинку, проводять час вдома.
Такими є результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" у серпні 2020 року.
16% українців вже були у відпустці влітку цього року, ще 18% – ще планують цього сезону.
|Лише 9% виїжджали або планують поїхати закордон. Фото shalamov/Depositphotos
Серед тих, хто вже був у відпустці, або тільки планує її, – 43% проводитимуть її у своєму населеному пункті.
При цьому лише 9% виїжджали або планують поїхати закордон.
Серед тих, хто планує відпустку, переважають молоді люди та більш заможні.
В опитуванні взяло участь дві тисячі респондентів віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення.
Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.
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