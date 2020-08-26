Право, менеджмент, філологія: найпопулярніші спеціальності та виші 2020 року

2 серпня завершився основний етап вступної кампанії – подання електронних заяв на вступ до закладів вищої освіти для отримання ступеня бакалавра та магістра.
Зареєстровано понад 1 млн е-заяв.
Про це йдеться на сайті Міністерства освіти та науки (МОН.
"Майбутні бакалаври активно обирали правові, управлінські, гуманітарні та IT-спеціальності.
У ТОП-10 за кількістю поданих заяв також увійшла вчительська спеціальність – "Середня освіта", а до рейтингу ТОП-10 омріяних вишів увійшов Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова", - йдеться у повідомлені міністерства.
| 2 серпня завершився основний етап вступної кампанії – подання електронних заяв на вступ до закладів вищої освіти для отримання ступеня бакалавра та магістра.
Фото: ArthurVerkhovetskiy/Depositphotos
Вступ 2020: ТОП-10 спеціальностей за кількістю поданих заяв
- Право – 116 тис. 689;
- Менеджмент – 92 тис. 147;
- Філологія – 76 тис. 708;
- Комп’ютерні науки – 63 тис. 410;
- Середня освіта – 62 тис. 676;
- Економіка – 50 тис. 841;
- Інженерія програмного забезпечення – 47 тис. 038;
- Фінанси, банківська справа та страхування – 46 тис. 844;
- Психологія – 43 тис. 791;
- Маркетинг – 42 тис. 379.
Вступ 2020: ТОП-10 найпопулярніших вишів за кількістю поданих заяв
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 56 тис. 336;
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 46 тис. 714;
- Львівський національний університет імені Івана Франка – 46 тис. 268;
- Національний університет "Львівська політехніка" – 42 тис. 451;
- Київський національний торговельно-економічний університет – 40 тис. 818;
- Національний авіаційний університет – 33 тис. 056;
- Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" – 27 тис. 775;
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 27 тис. 625;
- Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова – 23 тис. 541;
- Національний університет біоресурсів і природокористування України – 22 тис. 013.
27 серпня вступники дізнаються, чи отримали рекомендацію на навчання на місця державного або регіонального замовлення.
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