Право, менеджмент, філологія: найпопулярніші спеціальності та виші 2020 року

Наталiя Бушковська журналістка УП.Життя
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26 серпня 2020

2 серпня завершився основний етап вступної кампанії подання електронних заяв на вступ до закладів вищої освіти для отримання ступеня бакалавра та магістра.

Зареєстровано понад 1 млн е-заяв.

Про це йдеться на сайті Міністерства освіти та науки (МОН. 

"Майбутні бакалаври активно обирали правові, управлінські, гуманітарні та IT-спеціальності.

У ТОП-10 за кількістю поданих заяв також увійшла вчительська спеціальність – "Середня освіта", а до рейтингу ТОП-10 омріяних вишів увійшов Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова", - йдеться у повідомлені міністерства. 

 2 серпня завершився основний етап вступної кампанії – подання електронних заяв на вступ до закладів вищої освіти для отримання ступеня бакалавра та магістра.
Фото: ArthurVerkhovetskiy/Depositphotos

Вступ 2020: ТОП-10 спеціальностей за кількістю поданих заяв

  • Право  116 тис. 689; 
  • Менеджмент 92 тис. 147; 
  • Філологія  76 тис. 708; 
  • Комп’ютерні науки 63 тис. 410; 
  • Середня освіта  62 тис. 676; 
  • Економіка 50 тис. 841; 
  • Інженерія програмного забезпечення  47 тис. 038; 
  • Фінанси, банківська справа та страхування 46 тис. 844; 
  • Психологія  43 тис. 791;
  • Маркетинг 42 тис. 379.

Вступ 2020: ТОП-10 найпопулярніших вишів за кількістю поданих заяв

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка  56 тис. 336;
  • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 46 тис. 714;
  • Львівський національний університет імені Івана Франка  46 тис. 268;
  • Національний університет  "Львівська політехніка" 42 тис. 451;
  • Київський національний торговельно-економічний університет  40 тис. 818;
  • Національний авіаційний університет 33 тис. 056;
  • Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"  27 тис. 775;
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 27 тис. 625;
  • Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова  23 тис. 541;
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України 22 тис. 013.

27 серпня вступники дізнаються, чи отримали рекомендацію на навчання на місця державного або регіонального замовлення.

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