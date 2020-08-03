Посилки з Китаю із невідомим насінням: що в них міститься, і в чому небезпека

У Міністерстві сільського господарства США ідентифікували 14 видів насіння, яке містилося у посилках з Китаю, що приходили без замовлення.

Це лише частина зразків, які вдалося зібрати, зазначають у Business Insider.

"Ми визначили 14 різних видів насіння, зокрема гірчицю, капусту, ранкове сяйво, деякі трави, як м'ята, шавлія, розмарин, лаванда, а також інші насіння – гібіскус і троянди", – розповідає Осама Ель-Лісі, заступник адміністратора Служби інспекції здоров'я тварин і рослин Міністерства сільського господарства США.

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Раніше жителі близько 30 штатів Сполучених штатів Америки повідомили про те, що отримали неочікувані посилки з Китаю з насінням невідомих рослин.

У Міністерстві сільського господарства США закликали не садити насіння невідомого походження та не відкривати упакування.

На етикетках посилок зазначалось, що це прикраси або іграшки. Фото Whitehouse Police Department

У відомстві також попередили, що висадження цих рослин може спричинити екологічну катастрофу.

Оскільки вони можуть виявитися інвазивним видом та знищити сільське господарство штату.

Крім того науковці не відкидали варіанту, що насіння може містити патогени або комах, які можуть завдати шкоди іншим насадженням.

Подібні надходження отримати також у Канаді, Новій Зеландії та Європі.

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На етикетках посилок зазначалось, що це прикраси або іграшки.

У представник китайського Міністерства закордонних справ заяв, що наліпки з адресами з Китаю були підроблені і попросив передати їх для розслідування.

Найбільш ймовірною версією таких відправлень у США називають шахрайство – коли продавець надсилає посилки людям, які їх не замовляли, і штучно збільшує рейтинг товару.

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