ООН прогнозує "катастрофу поколінь" через закриття шкіл

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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4 серпня 2020

Світ може зіштовхнувся з "катастрофою поколінь" через закриття шкіл під час пандемії COVID-19.

Про це повідомив Генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніо Гутерріш, пише CNN.

"Якомога безпечніше повернення учнів до шкіл і навчальних закладів має стати головним пріоритетом, коли передачу коронавірусу зможуть контролювати", - додав він.

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Гутерріш сказав, що в середині липня школи були закриті в більш ніж 160 країнах, це торкнулося більше 1 мільярда учнів.

"Перед пандемією ми вже зіткнулися з кризою в навчанні. Тепер ми стикаємося з катастрофою поколінь, яка може погубити невимовний людський потенціал, підірвати десятиліття прогресу і посилити вкорінену нерівність", - сказав Гутерріш.

Фото: Gorodenkoff/Depositphotos

Два нових дослідження, опубліковані в в журналі The Lancet Child & Adolescent Health, висвітлюють стратегії, які можуть стати ключовими у поверненні дітей до шкіл: 

  • збільшення тестування, 
  • ефективне відстеження контактів людей з позитивним результатом на COVID-19,
  • ізоляція хворих.

Дослідники в Британії виявили, що школи можуть безпечно відкриватися за умови якісного відстеження контактів.

Команда з Австралії виявила, що хоча школи в Новому Південному Уельсі залишалися відкритими в період з кінця січня до початку квітня, діти і вчителі не зробили значного "внеску" в поширення COVID-19, тому що були розроблені хороші стратегії відстеження контактів і контролю.

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