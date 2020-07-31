У МОН розповіли, хто має купувати маски та антисептики для шкіл

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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31 липня 2020

Забезпечити школи масками та антисептиками відповідно до рекомендацій головного санітарного лікаря мають органи місцевого самоврядування.

Про це Міністерство освіти і науки повідомило НУШ.

У МОН розповіли, що засновники шкіл (найчастіше це місцева влада) мають забезпечити школи для початку навчального року:

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  • захисними масками;
  • антисептиками для рук;
  • дезінфекційними засобами для поверхонь.
 

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко надав тимчасові рекомендації щодо організації навчання в закладах освіти (ЗО)

Зокрема:

  • до роботи не допускаються працівники закладу з температурою понад 37,2°C;
  • учні та працівники шкіл, технікумів, університетів тощо мають розуміти заходи профілактики проти COVID-19, а також вміти розпізнавати симптоми захворювання;
  • керівник закладу має розробити маршрути та графік допуску учнів до школи так, щоб уникнути скупчень людей;
  • вчителі перед заняттями опитують учнів щодо самопочуття та обстежують на ознаки респіраторних захворювань;
  • якщо в учня / учениці виявили симптоми захворювання за відсутності батьків, його / її рекомендують тимчасово ізолювати в спеціально відведеному приміщенні та проінформувати про це батьків;
  • пересуватися та заходити в приміщення школи потрібно в масці, під час занять маску можна не використовувати;
  • мінімізувати переміщення учнів закладом наприклад, проводити всі заняття в одному кабінеті;
  • скласти розклад так, щоби заняття в різних класах починалися та закінчувались у різний час;

Детально з рекомендаціями можна ознайомитись тут.

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