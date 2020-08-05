МОН вибачилось за те, що незрячого спортсмена не впустили в басейн. Йому призначать супроводжуючого

Міністерство освіти й науки України (МОН) вибачилось перед незрячим спортсменом Русланом Рубелем, якого не впустили в басейн спорткомплексу "Олімпійський стиль" при Національному університет фізичного виховання і спорту України.

Про це МОН повідомляє в коментарі "Українській правді. Життя".

"МОН та НУ фізичного виховання і спорту України, структурним підрозділом якого є спортивний комплекс "Олімпійський стиль", вибачаються за ситуацію пану Руслану Рубелю, яка склалася вчора, 04 серпня 2020 року.

5 серпня відбулася зустріч т.в.о. Міністра Сергія Шкарлета та Ректора НУФВСУ Євгенія Імаса, під час якої зʼясовано всі обставини ситуації, а також напрацьовано протокол роботи персоналу", – йдеться у коментарі.

Руслан Рубель

Також в МОН додають, що під час зустрічі досягли домовленості, згідно з якими спортивний комплекс надасть спортсмену безкоштовний абонемент терміном на пів року та призначить супроводжуючого (інструктора) для пана Руслана для відвідування басейну.

Нагадаємо, що спортсмена не впустила в басейн спорткомплексу, бо вважають басейн "об'єктом підвищеної небезпеки".

Сам Рубель стверджує, що 4 роки відвідував різні басейни й подібних проблем ніде не виникало.

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