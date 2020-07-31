Третина українців підтримує впровадження "дистанційки" через пандемію – опитування

Близько половини українців негативно ставляться до запровадження дистанційної освіти у зв’язку з пандемією. Підтримали цей крок 32% громадян.

Категорично негативних оцінок найбільше у Південному (29%) та Східному (28%) регіонах.

Такими є результати дослідження соціологічної служби Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

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Найістотнішими проблемами, з якими стикнулися люди в Україні у зв’язку із переходом на дистанційне навчання, є

зниження рівня успішності дітей (26%),

брак уваги учителів до потреб дітей під час навчання (22%)

та технічні проблеми: погана якість Інтернету (21%) чи відсутність пристроїв для онлайн-навчання (19%).

Про брак технічних засобів зазначають близько 20-30% громадян у невеликих містах (до 100 тис мешканців).

Фото: Alexander_Safonov/Depositphotos

На думку більшості українців, головну відповідальність за якість освіти та підготовки шкіл до роботи в умовах пандемії несе Міністерство освіти та науки.

11% вважають, що відповідальність за цей процес має нести Президент України.

Також 67% українців підтримують систему вступу до ВНЗ за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Не підтримують її лише 14%.

"Щодо причин такої підтримки, близько 70% громадян погоджуються, що ЗНО поставило усіх абітурієнтів у рівні умови, також близько 60% говорять, що ЗНО дозволило зменшити рівень корупції при вступі до ВНЗ.

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Така думка переважає у всіх регіонах, хоча у Східному та Південному регіоні близько 28% не вважають, що ЗНО дозволило зменшити рівень корупції", - повідомляють у Центрі.

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