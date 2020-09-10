В Україні заснували нову наукову нагороду імені Бориса Патона

В Україні заснували нову наукову нагороду, а саме — Золоту медаль імені Бориса Патона Національної академії наук України.
Про це повідомляє пресслужба академії.
Нагороду присуджуватимуть за створення і впровадження нових технологій, "які знайшли широке практичне використання".
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Борис Патон був науковцем у галузі зварювальних процесів, металургії й технології металів.
З 1962 року він очолював Національну академію наук України.
Борис Патон помер у віці 101 року.
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Нагадаємо, що НАН уже має щорічну нагороду – Золоту медаль імені В. І. Вернадського – першого президента академії.
Щорічно її присуджують двом науковцям – українському і зарубіжному. Одна людина не може отримати цю нагороду двічі.
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Нову премію вручатимуть з 2021 року.