В Україні заснували нову наукову нагороду імені Бориса Патона

В Україні заснували нову наукову нагороду, а саме — Золоту медаль імені Бориса Патона Національної академії наук України.

Про це повідомляє пресслужба академії.

Нагороду присуджуватимуть за створення і впровадження нових технологій, "які знайшли широке практичне використання".

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Борис Патон був науковцем у галузі зварювальних процесів, металургії й технології металів.

З 1962 року він очолював Національну академію наук України.

Борис Патон помер у віці 101 року.

Борис Патон. Фото: Укрінформ

Нагадаємо, що НАН уже має щорічну нагороду – Золоту медаль імені В. І. Вернадського – першого президента академії.

Щорічно її присуджують двом науковцям – українському і зарубіжному. Одна людина не може отримати цю нагороду двічі.

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Нову премію вручатимуть з 2021 року.