Їж, молись, люби: Папа Римський назвав їжу та секс божественними задоволеннями

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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11 вересня 2020

Папа Римський Франциск вважає, що задоволення від смачної їжі та любощів не є гріховним – а йде від Бога.

Своїми думками Папа поділився із італійським письменником Карло Петріні, який збирає матеріал для книги, пише  The New York Post.

Понтифік зазначає, що ці життєві потреби деремно так засуджувалися представниками церкви в минулому.

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"Задоволення виходить безпосередньо від Бога. Воно не католицьке, не християнське, ні будь-яке ще – просто божественне.

Задоволення від їжі і сексуальне задоволення виходять від Бога", – пояснює Папа.

 Папа Римський Франциск

За його словами, коли представники церкви засуджували ці насолоди, то неправильно інтерпретували християнське послання і в результаті нанесли великої шкоди, яка відчувається донині.

"Задоволення від їжі потрібно для того, щоб залишатися здоровими, аналогічно, як сексуальне задоволення потрібно для того, щоб зробити кохання прекраснішим і забезпечити виживання нашого виду", - заявив понтифік.

Папа також додав, що є набагато серйозніші проблеми, за які потрібно молитися, а саме: зміна клімату, вирубка лісів і нераціональне споживання.

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