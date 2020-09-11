Їж, молись, люби: Папа Римський назвав їжу та секс божественними задоволеннями

Папа Римський Франциск вважає, що задоволення від смачної їжі та любощів не є гріховним – а йде від Бога.

Своїми думками Папа поділився із італійським письменником Карло Петріні, який збирає матеріал для книги, пише The New York Post.

Понтифік зазначає, що ці життєві потреби деремно так засуджувалися представниками церкви в минулому.

Реклама:

"Задоволення виходить безпосередньо від Бога. Воно не католицьке, не християнське, ні будь-яке ще – просто божественне.

Задоволення від їжі і сексуальне задоволення виходять від Бога", – пояснює Папа.

Папа Римський Франциск

За його словами, коли представники церкви засуджували ці насолоди, то неправильно інтерпретували християнське послання і в результаті нанесли великої шкоди, яка відчувається донині.

"Задоволення від їжі потрібно для того, щоб залишатися здоровими, аналогічно, як сексуальне задоволення потрібно для того, щоб зробити кохання прекраснішим і забезпечити виживання нашого виду", - заявив понтифік.

Папа також додав, що є набагато серйозніші проблеми, за які потрібно молитися, а саме: зміна клімату, вирубка лісів і нераціональне споживання.

Вас також може зацікавити:

Реклама:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.