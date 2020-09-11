Мінкульт взявся повернути Крим в інформаційне поле українців

У Міністерстві культури та інформаційної політики вважають, що в інформаційне поле українців потрібно повертати тему Криму.

В рамках такої ініціативи уже запустили перший проект #завжди_у_серці, повідомляють у відомстві.

Це короткі ролики і відеоінтерв’ю, в яких українці діляться своїми спогадами про півострів.

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Героями роликів стали люди з різних куточків України, серед них – кримські татари, переселенці та українці, чия життєва історія якось пов’язана з Кримом.

"Ми бачимо своєю місією підтримувати та зміцнювати зв’язок кожного українця з Кримом.

Культура півострова є невіддільною частиною України, тож задля її популяризації ми плануємо низку різноманітних заходів та інформаційних ініціатив.

Проєктом, що розпочав інформаційну кампанію про Крим, стала ініціатива агенції Gres Todorchuk та продакшн-студії Limelite", – розповідає міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Продовженням стануть спецпроєкт з історіями на сайті "Українська правда" і флешмоб у соцмережах під хештегом #завжди_у_серці, де українці розповідатимуть власні історії про півострів.

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"Цього року до школи пішли діти, які народилися після анексії.

Для них Крим — це щось дуже далеке, прекрасне та недосяжне, відоме тільки зі спогадів батьків.

Ми вирішили зібрати історії про Крим від мільйонів українців і викласти їх на одному майданчику.

Щоб підживлювати пам’ять і плекати спогади до того дня, коли Україна поверне Крим", – пояснюють CEO Gres Todorchuk Олександр Тодорчук та продюсер Limelite Володимир Яценко.

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