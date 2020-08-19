Мінкульт реформує фінасування культури та змінить підходи до зарплат

Кабінет міністрів ухвалив проєкт розпорядження про схвалення "Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами" 19 серпня.

Це означає, що Міністерство культури та інформаційної політики планує покращити фінансове становище культури.

"Існуючий механізм фінансування сфери культури обумовив розподіл видатків у місцевих бюджетах таким чином, що культура фінансується в переважній більшості за залишковим принципом. У структурі видатків місцевих бюджетів спостерігається стійка тенденція до зниження частки, спрямованої на сферу культури", - йдеться в пояснювальній записці проєкту.

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Нагадаємо, доходи державного бюджету у квітні 2020 року становили 103,95 млрд грн, що на 11,6% менше за план і на 7,1% нижче за квітень-2019.

Тому Мінкульт планує:

сформувати моделі фінансування культурних послуг, які мають надавати державні і комунальні заклади культури;

оновити системи оплати праці працівників сфери культури;

створити можливості для розвитку соціокультурної інфраструктури на регіональному та місцевому рівнях;

впровадити проектний підхід для формування конкурентних ринків культурних послуг;

впровадити механізм державно-приватного партнерства для реалізації інвестиційних проектів у сфері культури тощо.

Також у Мінкульті вважають, що сьогодні у сфері:

неефективно та непрозоро використовують бюджетні кошти,

недостатньо залучають позабюджетні гроші,

низька частка капітальних видатків в загальній сумі видатків на культуру;

невідповідний рівень якості надання культурних послуг, територіальна та цінова недоступність для певних груп споживачів.

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