У МОН пояснили, хто відповідальний за дистанційне навчання першачків

Якість дистанційного навчання першокласників залежить від педагогічної майстерності вчителів та їх вміння адаптуватися до нових умов.

Таку думку висловив виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет, повідомляють у МОН.

"Звичайно, діти мають піти до школи, відчути її "дух", соціалізацію.

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Але як навчати дистанційно першокласників – це питання педагогічної майстерності вчителів.

Згадаємо перше весняне півріччя і те, як працювали в тих умовах викладачі: спочатку було певне неприйняття дистанційного формату, ступор.

Та життя не стоїть на місці, і я вдячний нашим педагогам і педпрацівникам за те, що вони адаптувалися", – зазначив Сергій Шкарлет.

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При цьому у міністерстві зазначають, що залишаються прихильниками традиційного формату навчання та відвідування шкіл.

"Ніхто дистанційне навчання не розцінює як 100% альтернативу.

Лише як додаток, форму певного змішаного навчання, як інструмент набуття додаткових знань з інформаційного простору, аби підсилити свої навички й здібності", – зазначають у відомстві.

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Сергій Шкарлет також анонсував, що до жовтня 2020 року буде розроблено Національну електронну освітню платформу на Open edX.

Платформа створюється у співпраці з Міністерством цифрової трансформації.

"У нас є напрацювання щодо наповнення її освітнім контентом: телевізійні уроки, інформаційні матеріали, завантаженні підручники й навчальні посібники.

Є засоби звичайного зв’язку, електронна пошта. Також це можуть бути заняття за індивідуальною системою, сімейною, патронатною системою освіти.

Тобто на сьогодні є рекомендації щодо розробки навчального процесу", – повідомив т.в.о міністра освіти.

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