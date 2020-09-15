У МОН пояснили, хто відповідальний за дистанційне навчання першачків

Дарія Поперечна УП.Життя
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15 вересня 2020

Якість дистанційного навчання першокласників залежить від педагогічної майстерності вчителів та їх вміння адаптуватися до нових умов. 

Таку думку висловив виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет, повідомляють у МОН. 

"Звичайно, діти мають піти до школи, відчути її "дух", соціалізацію.

Але як навчати дистанційно першокласників – це питання педагогічної майстерності вчителів. 

Згадаємо перше весняне півріччя і те, як працювали в тих умовах викладачі: спочатку було певне неприйняття дистанційного формату, ступор. 

Та життя не стоїть на місці, і я вдячний нашим педагогам і педпрацівникам за те, що вони адаптувалися",  – зазначив Сергій Шкарлет. 

 Фото Nadezhda1906/Depositphotos

При цьому у міністерстві зазначають, що залишаються прихильниками традиційного формату навчання та відвідування шкіл. 

"Ніхто дистанційне навчання не розцінює як 100% альтернативу. 

Лише як додаток, форму певного змішаного навчання, як інструмент набуття додаткових знань з інформаційного простору, аби підсилити свої навички й здібності", – зазначають у відомстві.

Сергій Шкарлет також анонсував, що до жовтня 2020 року буде розроблено Національну електронну освітню платформу на Open edX.

Платформа створюється у співпраці з Міністерством цифрової трансформації.

"У нас є напрацювання щодо наповнення її освітнім контентом: телевізійні уроки, інформаційні матеріали, завантаженні підручники й навчальні посібники.

Є засоби звичайного зв’язку, електронна пошта. Також це можуть бути заняття за індивідуальною системою, сімейною, патронатною системою освіти.

Тобто на сьогодні є рекомендації щодо розробки навчального процесу", – повідомив т.в.о міністра освіти.

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