Школи у “червоній зоні” закриватимуть на двотижневий карантин – Шмигаль

Прем’єр Денис Шмигаль пояснив, що школи в регіонах червоної карантинної зони закриватимуть на карантин, як під час епідемії грипу.

Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свободі.

"Навчальний рік почнеться в Україні 1 вересня. Нормальний навчальний рік.

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Це важливо. Тому що люди хвилюються.

Є якісь спекуляції, маніпуляції, що всі будуть вчитися вдома, що соціалізація дітей не відбудеться.

Є маса прохань: пустіть хоч у перший клас хоч на один день дітей, щоби вони побачили, що це таке. Ні. У нас навчальний рік починається 1 вересня.

Ми вже провели всі необхідні заходи, наради. Ми запустили процеси в областях. Голови ОДА контролюють.

У тих регіонах, де є "червоні" обмеження, звісно, буде введений карантин – такий самий, який вводиться за інших епідемій.

Наприклад, коли епідемія грипу або якась інша інфекція, то закривають школи на два тижні, діти вчаться вдома дистанційно, а потім знову йдуть у школу", – сказав Шмигаль.

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Денис Шмигаль

Нагадаємо, Україну поділили на чотири карантинні зони.

Зонування переглядатимуть кожного тижня залежно від епідемічної ситуації.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що показники по областях будуть аналізувати щоп’ятниці. А нові зони на основі цих показників вводитимуться з понеділка.

Слідкувати за введенням зон можна на інтерактивній карті.

Для визначання зон враховують 4 показники: завантаженість ліжок у лікарнях, середня кількість тестувань у регіоні, виявлення нових випадків та динаміка зростання нових випадків інфікування.

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