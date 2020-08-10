Школи у “червоній зоні” закриватимуть на двотижневий карантин – Шмигаль

Прем’єр Денис Шмигаль пояснив, що школи в регіонах червоної карантинної зони закриватимуть на карантин, як під час епідемії грипу.

Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свободі.

"Навчальний рік почнеться в Україні 1 вересня. Нормальний навчальний рік.

Це важливо. Тому що люди хвилюються.

Є якісь спекуляції, маніпуляції, що всі будуть вчитися вдома, що соціалізація дітей не відбудеться.

Є маса прохань: пустіть хоч у перший клас хоч на один день дітей, щоби вони побачили, що це таке. Ні. У нас навчальний рік починається 1 вересня.

Ми вже провели всі необхідні заходи, наради. Ми запустили процеси в областях. Голови ОДА контролюють.

У тих регіонах, де є "червоні" обмеження, звісно, буде введений карантин – такий самий, який вводиться за інших епідемій.

Наприклад, коли епідемія грипу або якась інша інфекція, то закривають школи на два тижні, діти вчаться вдома дистанційно, а потім знову йдуть у школу", – сказав Шмигаль.

Денис Шмигаль

Нагадаємо, Україну поділили на чотири карантинні зони.

Зонування переглядатимуть кожного тижня залежно від епідемічної ситуації.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що показники по областях будуть аналізувати щоп’ятниці. А нові зони на основі цих показників вводитимуться з понеділка.

Слідкувати за введенням зон можна на інтерактивній карті.

Для визначання зон враховують 4 показники: завантаженість ліжок у лікарнях, середня кількість тестувань у регіоні, виявлення нових випадків та динаміка зростання нових випадків інфікування.

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