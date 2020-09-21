Вчителька вдарила школярку по голові і відповідатиме за це. Яким може бути покарання

У Первомайському ліцеї №7 Харківської області вчителька на уроці історії вдарила книгою по голові п'ятикласницю.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на головне управління Національної поліції в Харківській області.

"Як з'ясувалося, школярка під час уроку переглядала сторінки книги, не сподобалося вчителю. Замість того, щоб зробити зауваження, жінка підійшла до дівчинки, відібрала книгу і вдарила нею дитини по голові", - розповіли у відділі комунікації Нацполіціі.

На наступний день після інциденту мати дівчинки написала заяву в Першотравневий відділ поліції.

Зараз матеріали передали в ювенальну превенціію районної поліції.

Працівники опитали вчительку історії та однокласників дівчинки, які підтвердили дії вчительки.

На вчительку складуть адміністративний протокол за ст.173-4 (булінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Потім матеріали направлять до суду для прийняття рішення.

Фото: Farina6000/Depositphotos

Нагадаємо, 18 грудня 2018 року Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)".

Він стосується дошкільнят, школярів, студентів профтехнічної освіти та вишів, вчителів у дитсадках та школах, і педагогів у закладах вищої освіти.

А також науково-педагогічних працівників та усіх учасників освітнього процесу, батьків у тому числі.

Відтепер вчинення булінгу неповнолітньої чи малолітньої особи буде каратися штрафом від 850 до 1700 грн або громадськими роботами від 20 до 40 годин.

Знущання, вчинені повторно упродовж року після або групою осіб каратимуться штрафом у розмірі від 1700 до 3400 грн або громадськими роботами на строк від 40 до 60 годин.

Вчителі, вихователі, няні, бібліотекарі, педагоги, доценти, професори і так далі підпадають під захист цього закону.

Вони теж можуть звернутися і поскаржитися на цькування з боку дітей, батьків, колег чи керівництва.

У 2019 році в Україні підлітка вперше покарали за цькування вчителя.

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