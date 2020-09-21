Омбудсменка виступила за проведення маршів рівності в українських містах

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова вітає проведення маршів рівності в українських містах.

Про це повідомили на Facebook-сторінці офісу омбудсена.



Водночас омбудсменка занепокоєна тим, що "попри окремі позитивні моменти, на жаль, досі невирішеними залишилися більшість проблемних питань, з якими стикаються представники ЛГБТІ".



"Зокрема, під час здійснюваного Уповноваженим моніторингу засобів масової інформації та соціальних мереж, а також опрацювання звернень окремих осіб та правозахисних громадських організацій, у 2020 році виявлено непоодинокі випадки поширення мови ворожнечі, а також дискримінаційні повідомлення за ознаками сексуальної орієнтації, та гендерної ідентичності", - йдеться у повідомленні.

Фото: VadimVasenin/Depositphotos





Особливе занепокоєння в омбудсменки викликають поширені у 2020 році порушення прав учасників маршів рівності.

Також її турбує "проведення так званих "агітаційних рейдів" низки праворадикальних угруповань, під час яких вони вчиняють дискримінаційні дії як щодо представників ЛГБТІ-спільноти, так і стосовно інших осіб, які, на їхню думку, можуть бути віднесені до цієї спільноти".



Уповноважена направила запити до правоохоронних органів за місцем вчинення порушень щодо належного розслідування вказаних випадків.

Також вона звернулася до Голови Національної поліції України з проханням вжити заходів щодо забезпечення належного реагування працівниками поліції на інциденти, вчинені на ґрунті нетерпимості.

Нагадаємо, раніше у Рівному забороняли ЛГБТ-марші.

А у Харкові міськрада не підтримала проведення Маршу рівності.

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