43% українців витрачають на ліки від 500 до 1000 грн на місяць. Опитування

Щомісяця 8,6% українських родин в середньому витрачають 2 тисячі грн на ліки та лікування.

При цьому лише 3% респондентів заявили, що взагалі не витрачають коштів.

Такими є результати соціологічного опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" спільно із Центром Разумкова.

Крім цього, 15% – витрачали до 200 грн на місяць, 24% – віддавали від 200 до 500 грн на ліки, 19% – платили від 500 до 1000 грн, а 7% – витрачали від 1000 до 2000 грн.

Опитування показало, що з віком витрати українців на ліки та лікування значно зростають.

39% опитаних називають позитивними змінами можливість обрати лікаря-терапевта чи сімейного лікаря.Фото stockasso/Depositphotos

Укріїнці також назвали найболючіші проблеми, з якими вдалось зустрітися у ситстемі охорони здоров'я: Зростання цін на ліки, якими найчастіше лікуються – 41%;

Брак кваліфікованої допомоги з боку лікарів під час хвороби – 27%;

Необхідність платити за аналізи чи призначену діагностику – 19%;

Запис до лікаря чи отримання довідок стали ще більш складними і заплутаними –19%;

Погіршення ситуації з швидким і якісним наданням невідкладної допомоги – 19%.

Крім того, більше третини опитаних (35%) підтвердили, що за останні 12 місяців їм доводилося доплачувати за прийом у лікаря чи медичну процедуру.

При цьому, 70% громадян переконані, що лікарям не потрібно доплачувати, щоб гарантувати у майбутньому якісну допомогу.

З позитивного – 39% опитаних називають позитивними змінами можливість обрати лікаря-терапевта чи сімейного лікаря.

Стосовно ситуації з пандемією, 35% українців впевнені, що найбільше зусиль для її стримування доклали лікарі та медпрацівники.

Друге місце ділять місцева (21%) та центральна влада (19%).

На третьому – волонтери та громадські організації (17%), далі – самі громадяни (14%).

При цьому більшість громадян (51%) вважає, що головну відповідальність за якісну охорону здоров’я та підготовку медичних закладів до роботи в умовах пандемії несе профільне міністерство.

Ще 17% українців головну відповідальність покладають на президента України, що вдвічі більше, ніж кількість тих, хто покладає відповідальність на Уряд.

Дослідження було проведене з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.

Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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