Як і коли можна змінити власне ім'я та перелік цікавих варіантів від українців 

Жінки майже вдвічі частіше змінюють свої імена.
При цьому до переліку не враховано тих, хто змінив прізвище при державній реєстрації шлюбу.
За 9 місяців 2020 року змінили ім’я 5 866 жінок та 2 839 чоловіків.
Проце повідомляють на офіційній сторінці Міністерства Юстиції у мережі.
"Загалом же тенденція щодо зміни імені зменшується, з огляду на відповідні показники за останні кілька років.
Якщо у 2016 році спостерігався справжній "бум" на зміну імені – відповідних актових записів було складено 22 365, то у 2019 таких було 15 689", – повідомила заступниця Міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук.
У відомстві також розповіли, хто коли та за яких умов може змінити власне ім'я.
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Фото flowertiare/Depositphotos
Хто може змінити ім'я?
В Україні, згідно із Законом, кожна людина, починаючи з 1️6 років, може змінити своє прізвище, ім'я або по батькові.
Проте за згодою батьків це можна зробити і в більш ранньому віці — у 14 років.
Прізвище або по батькові, окрім як за власним бажанням, можна також змінювати у випадках:
🔹 усиновлення, його скасування або визнання недійсним;
🔹 реєстрації шлюбу, його розірвання або визнання недійсним;
🔹 якщо батько особи (яка досягла 14 років і бажає змінити по батькові) змінив своє ім'я або відомості про нього, як про батька, вилучені з актового запису про народження.
Куди звертатися, щоб змінити ім'я?
Заяву про зміну імені приймає, розглядає, а також веде їх облік відділ державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання особи.
Якщо громадян України постійно проживає за кордоном – ця функція покладається на дипломатичне представництво або консульську установу України, в якій особа перебуває на постійному консульському обліку.
Обійдеться така процедура всього у 5 грн 10 коп. Якщо ж забажаєте ще раз змінити свої персональні дані — доведеться сплатити 51 грн.
Заява про зміну імені розглядається у тримісячний строк з дня її подання.
Після отримання дозволу заявникові необхідно звернутися у відділ ДРАЦС для складання актового запису про зміну імені або прізвища.
Якщо не зробити цього протягом 3 місяців без поважних причин — дозвіл втратить силу.
Які документи потрібні для зміни імені?
📌 паспорт і свідоцтво про народження заявника;
📌 свідоцтво про шлюб (у разі коли заявник перебуває у шлюбі) або про розірвання шлюбу (у разі коли шлюб розірвано);
📌 свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);
📌 свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно раніше було змінено;
📌 свою фотокартку;
📌 квитанцію про сплату державного мита.
Коли вам можуть відмовити у зміні імені?
Причиною у відмові може стати:
- здійснення стосовно заявника кримінального провадження або його перебування під адміністративним наглядом;
- наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку;
- офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника;
- подання заявником неправдивих відомостей.
Як українці змінювали свої імена?
Джоя – стала Белла
Єлизветета – стала Климентина
Аурел – став Олександр
Людмила – стала Кая
Анна – стала Оліанна
Володимир – став Вальдемар
Іван – став Йонас
Дррааоллдлісс – стала Анна
Ганна – стала Анабелла
Марія – стала Деріка
Люцифєр – став Джек
Андрій – став Владій
Євген – став Єжі
Наталія – стала Адіті
Лариса – стала Глорія-Сандра
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