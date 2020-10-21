Як оформити декрет на родича? Пояснює Мін'юст

Декретна відпустка – не лише для мами. Піти в декрет може також будь-який інший родич, який фактично доглядає за малюком.
Це може бути тато, дідусь, бабуся, інші родичі, опікун, один із прийомних батьків, повідомляють в Міністерстві юстиції України.
Як оформити декретну відпустку на родича?
Вказані вище люди повинні надати за місцем своєї роботи такі документи:
📌 заяву про надання відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
📌 копію свідоцтва про народження дитини;
📌 довідку про те, що мама дитини не скористалася правом на таку відпустку за своїм місцем роботи (навчання, служби) і не претендує на допомогу, або вийшла на роботу до закінчення терміну відпустки і виплати по догляду за дитиною їй припинено (із зазначенням дати);
📌 документ, що підтверджує родинний зв’язок працівника, який бажає оформити відпустку, з дитиною.
Відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку можуть надавати повністю або частково в межах установленого періоду.
|Фото: RasselBor/Depositphotos
Як мама, так і інші родичі можуть продовжити декрет до досягнення дитиною 6 років. Але без збереження заробітної плати та тільки за медичними показниками, якщо малюк потребує домашнього догляду.
Для цього слід подати роботодавцю такі документи:
- медичний висновок – видається за формою первинної облікової документації № 080-1/о "Довідка про необхідність дитини (дитини з інвалідністю) у домашньому догляді". Мінімальний термін дії довідки – 6 місяців;
- письмова заява особи.
Після отримання зазначених документів роботодавець видає відповідний наказ.
Чи може роботодавець відмовити у продовженні декретної відпустки?
Роботодавець зобов’язаний надати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (без збереження заробітної плати), адже таке право гарантоване працівникам відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 25 Закону України "Про відпустки" та ч. 6 ст. 179 Кодексом законів про працю України.
Чи може батько доглядати за дитиною до 6 років?
Відпустка для догляду за дитиною може повністю або частинами використовуватися батьком дитини, бабусею, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною.
Також правом на зазначену відпустку може скористатися людина, яка усиновила дитину чи взяла її під опіку, один із прийомних батьків чи батьків-вихователів.
Це передбачено ч. 7 ст. 179 Кодексом законів про працю України.
Для того, щоб отримати відпустку для догляду за дитиною до 6 років, родич, що хоче її оформити, окрім заяви, повинен надати додаткові документи, на підставі яких роботодавець видає відповідний наказ.
Наприклад, бабуся з боку матері може підтвердити родинний зв’язок з онуком такими документами:
- власний паспорт;
- паспорт доньки (матері дитини);
- свідоцтво про народження доньки (матері дитини);
- свідоцтво про народження дитини (онука);
- свідоцтво про укладення шлюбу доньки (матері дитини) у разі зміни прізвища.
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