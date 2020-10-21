Як оформити декрет на родича? Пояснює Мін'юст

Декретна відпустка – не лише для мами. Піти в декрет може також будь-який інший родич, який фактично доглядає за малюком.

Це може бути тато, дідусь, бабуся, інші родичі, опікун, один із прийомних батьків, повідомляють в Міністерстві юстиції України.

Як оформити декретну відпустку на родича?

Вказані вище люди повинні надати за місцем своєї роботи такі документи: