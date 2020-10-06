"єМалятко" тепер онлайн: які послуги для новонароджених можна отримати в додатку

Однією із нових послуг, які стали доступними на порталі "Дія", є сервіс "єМалятко".
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 6 жовтня.
"Після того, як в родину приходить таке щастя, як народження дитини, відразу після цього треба оформлювати велику купу документів, отримувати від держави ті чи інші послуги. І зараз це все доступно за допомогою звичайного смартфон або ноутбуку, де все це можна зробити", - сказав Степанов.
Для замовлення доступні 8 послуг: 2 базових (обов'язкових) та 6 на вибір.
|Фото: Goodluz/Depositphotos
Базові послуги:
- державна реєстрація народження. Ви отримаєте свідоцтво про народження дитини;
- визначення походження дитини (якщо батьки не перебувають у шлюбі). У свідоцтві про народження буде вказана інформація про батьків малюка.
Послуги на вибір:
- призначення допомоги при народженні.
- реєстрація в державному реєстрі фізичних осіб-платників податків. Податковий номер дитини буде внесено до свідоцтва про народження;
- призначення допомоги багатодітним сім’ям. На третю і кожну наступну дитину в сім'ї батьки отримують по 1 700 грн щомісячно до досягнення нею 6 років;
- реєстрація місця проживання дитини. Батьки повинні зареєструвати місце проживання дитини протягом трьох місяців з дня її народження. Дитина віком до 14 років може бути зареєстрована лише за місцем проживання батьків (або одного з них);
- присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР). Номер буде внесено до свідоцтва про народження;
- визначення належності дитини до громадянства України. Дитина матиме українське громадянство лише в тому разі, якщо її батьки є громадянами України та інформація про них (або одного з них) внесена до Єдиного державного демографічного реєстру.
До кінця року додуть ще 2 послуги на вибір:
- внесення відомостей про дитину до електронного Реєстру пацієнтів;
- оформлення посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї.
Раніше ці послуги можна було отримати офлайн у пологовому будинку або ЦНАПі. І нею вже скористалися понад 20 тисяч родин.
Тепер Мінцифри працює над тим, щоб перевести цей сервіс повністю в онлайн.
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