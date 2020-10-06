"єМалятко" тепер онлайн: які послуги для новонароджених можна отримати в додатку

Однією із нових послуг, які стали доступними на порталі "Дія", є сервіс "єМалятко".

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 6 жовтня.

"Після того, як в родину приходить таке щастя, як народження дитини, відразу після цього треба оформлювати велику купу документів, отримувати від держави ті чи інші послуги. І зараз це все доступно за допомогою звичайного смартфон або ноутбуку, де все це можна зробити", - сказав Степанов.

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Для замовлення доступні 8 послуг: 2 базових (обов'язкових) та 6 на вибір.

Фото: Goodluz/Depositphotos

Базові послуги:

державна реєстрація народження. Ви отримаєте свідоцтво про народження дитини;

визначення походження дитини (якщо батьки не перебувають у шлюбі). У свідоцтві про народження буде вказана інформація про батьків малюка.

Послуги на вибір:

призначення допомоги при народженні.

реєстрація в державному реєстрі фізичних осіб-платників податків. Податковий номер дитини буде внесено до свідоцтва про народження;

призначення допомоги багатодітним сім’ям. На третю і кожну наступну дитину в сім'ї батьки отримують по 1 700 грн щомісячно до досягнення нею 6 років;

реєстрація місця проживання дитини. Батьки повинні зареєструвати місце проживання дитини протягом трьох місяців з дня її народження. Дитина віком до 14 років може бути зареєстрована лише за місцем проживання батьків (або одного з них);

присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР). Номер буде внесено до свідоцтва про народження;

визначення належності дитини до громадянства України. Дитина матиме українське громадянство лише в тому разі, якщо її батьки є громадянами України та інформація про них (або одного з них) внесена до Єдиного державного демографічного реєстру.

До кінця року додуть ще 2 послуги на вибір:

внесення відомостей про дитину до електронного Реєстру пацієнтів;

оформлення посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї.

Раніше ці послуги можна було отримати офлайн у пологовому будинку або ЦНАПі. І нею вже скористалися понад 20 тисяч родин.

Тепер Мінцифри працює над тим, щоб перевести цей сервіс повністю в онлайн.

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