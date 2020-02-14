єМалятко: 10 хвилин на подачу заявки, замість 10 днів страждань від бюрократії

У 2019 році в Україні народилося майже 400 000 немовлят.

З кожним роком батьківство стає все більш цифровим. Українські родини заводять новонародженим дітлахам акаунти в Instagram, ведуть телеграм-блоги та збирають сотні привітань у коментарях у Facebook.

Але щоб отримати необхідні державні послуги, батькам потрібно відвідати з 11 установ, зібрати 37 документів та витратити на це близько 10 днів.

Уявімо перші дні сім’ї після народження дитини. Світ перевертається з ніг на голову через паніку і нерозуміння. Куди бігти та чим займатись в першу чергу?

Потрібно повністю переосмислювати час та змінювати свій графік.

Саме для полегшення перших днів батьківства запускається новий державний сервіс єМалятко, який дозволяє оформити 10 послуг за однією заявою у пологовому будинку.

Батьки зможуть уникнути безглуздої рутини збору документів та очікування у чергах до державних органів.

Що таке єМалятко

ЄМалятко – це комплекс, який об’єднує послуги, пов’язані з народженням дитини.

Серед них: реєстрація народження дитини,

місця її проживання,

визначення походження дитини,

оформлення допомоги при народженні,

допомоги на дітей у багатодітних сім’ях,

внесення відомостей про дитину до електронного Реєстру пацієнтів,

внесення відомостей про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру,

оформлення індивідуального номера платника податків,

визначення належності дитини до українського громадянства ,

, оформлення посвідчень батьків та дитини багатодітної сім’ї.

Чому створили єМалятко

Дані послуги є першими у житті будь-якого українця, тому важливо з самого початку забезпечити підтримку нового громадянина зручним, непомітним та людяним сервісом цифрової держави.

Після народження дитини у батьків вистачає різних турбот, тож біганина державними установами та бюрократичні процедури тут зайві.

Ми проаналізували міжнародний досвід надання послуг для батьків новонароджених і виокремили досвід Канади, Австралії, Сербії та Нової Зеландії, які об’єднали від 3 до 5 послуг в 1.

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Нам подобається практика об’єднання послуг за життєвими подіями: щоб у разі виникнення певної ситуації людина лише за однією заявою отримувала усі необхідні послуги.

Ми поставили амбітну ціль – створити зручний сервіс, що об’єднує 10 послуг, що стосуються народження дитини, в 1.

Як скористатися сервісом

Сьогодні послуга доступна у 4 містах – Харків, Луцьк, Вінниця та Кривий Ріг.

З 17 лютого мешканці столиці також зможуть звернутися за послугою єМалятко у 14 пологових будинків.

Наразі сервіс можна отримати особисто у пологовому будинку чи Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП). Адміністратор послуги допомагає заповнити заяву та роздруковує її для підписання.

Невдовзі після запуску порталу "Дія" батьки зможуть самостійно оформлювати заявку онлайн.

Необхідними документами є лише паспорти та реєстраційні номери облікових карток платників податків батьків (за наявності) та медична довідка від пологового будинку.

Для отримання допомоги при народженні варто мати також і реквізити банківського рахунку, на який здійснюватимуться виплати.

Отримання послуг безкоштовне. Виключенням є реєстрація місця проживання дитини, адміністративний збір за яку складає 13,6 грн.

Водночас єМалятко є добровільною послугою. Система не передбачає ліквідації традиційних інстанцій.

Як здійснюється запуск послуги

Сервіс єМалятко – це експериментальний проєкт, який потребує тісної взаємодії державних та місцевих органів, тому підключення міст відбувається поступово.

Через технічне доопрацювання батьки можуть отримати усі послуги, крім внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів та видачі посвідчень батьків та дитини багатодітної сім’ї.

Проте команда працює на повну, тож ці послуги стануть доступними вже влітку.

Ми беремо до уваги пропозиції наших перших користувачів, щоб забезпечити усі родини якісним сервісом нового покоління.

Зокрема, першими в Україні користувачами послуги єМалятко стали Владислав та Наталя, батьки маленького харків’янина Данііла: "Заповнення заяви відбулося дуже швидко, попри те, що ми були першими, хто отримав послугу.

Найбільше здивувало, що не потрібно нікуди йти. Ми відчули радість та полегшення. Нарешті в Україні з’являються такі зручні державні сервіси".

На сьогодні ми вже отримали та опрацювали понад 300 заявок у 4 містах.

Для пілотного проєкту, який був запущений лише півтора місяця тому, це показник стабільної та позитивної динаміки.

Що буде далі

До кінця лютого єМалятко працюватиме у Дніпрі, Львові, Маріуполі, Запоріжжі та Одесі, а згодом й в інших містах.

Сервіс планує охопити не лише пологові будинки та ЦНАП, а й відділи державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС).

Згодом послуга стане доступною для всіх охочих онлайн. Батьки зможуть подавати заяву на порталі "Дія" самостійно. Де б вони не знаходилися. Без допомоги адміністраторів.

Ми прагнемо повністю звільнити українців від бюрократії й надати їм можливість насолоджуватися материнством та батьківством.

Адже перші дні від народження дитини особливо цінні, якщо проводиш їх поруч з близькими, а не в чергах.

Людмила Рабчинська, заступник міністра цифрової трансформації, спеціально для УП.Життя

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