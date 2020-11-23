84% батьків підтримують сексуальну освіту в школах, але ще мають власні стереотипи – опитування

Більшість батьків і вчителів погоджуються з тим, що в школах треба викладати сексуальну освіту.

Так, твердження "у школах має бути статеве виховання" повністю підтримують по 60% батьків і вчителів.

Певною мірою підтримують 24% батьків та 23% учителів.

Лише 8% і 9% відповідно проти цього.

Найбільше вчителі і батьки підтримують початок сексуального виховання з 1 та 5 класу. Фото - depositphotos

Такими є дані опитування аналітичного центру Cedos, яке провели у партнерстві з агенцією Info Sapiens на замовлення Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) та за підтримки Міністерства освіти та науки України.

Найбільше вчителі і батьки підтримують початок сексуального виховання з 1 та 5 класу.

Так, з першого класу це робити пропонують 16% педагогів та 12% батьків, з 5 класу – 18% та 25% відповідно.

Найпопулярніші ідеї щодо форматів такого навчання – лекції спеціалістів (медиків чи інших експертів). Їх підтримують 47% батьків та 58% вчителів.

Близько 40% вчителів упевнені у власних знаннях з окремих (чутливих) тем сексуальної освіти та у своїй спроможності обговорювати їх з учнівством.

"Проте ситуація з готовністю дещо відрізняється, якщо звернути увагу не на суб’єктивні оцінки самих вчителів. В опитуванні та на фокус-групових дискусіях деякі з них транслювали стереотипи, міфи та установки", – йдеться в дослідженні.

Стереотипи, виявлені дослідженням, про навколо сексуальну тему серед батьків:

🔎 65% батьків висловили таку позицію: якщо дівчина носить коротку спідницю та яскравий макіяж, цим вона спонукає хлопців до залицянь.

🔎 44% заявили, що "нетрадиційна орієнтація потребує лікування", 38% були протилежної думки, 21% – важко відповісти.

🔎 31% батьків виступили за заборону абортів,

🔎 30% вважають, що наявність декількох сексуальних партнерів – розбещеність.

🔎 35% думають, що обговорення питань контрацепції підштовхує дітей до початку/активнішого сексуального життя.

🔎 27% назвали соромним секс до шлюбу.

🔎 26% батьків сказали, що ВІЛ-позитивні діти не повинні навчатися разом з іншими дітьми.

Виявлені дослідженням стереотипи серед вчителів:

👉 дівчина, яка носить коротку спідницю та яскравий макіяж, спонукає хлопців до залицянь – 63%;

👉 нетрадиційна орієнтація потребує лікування – 36%;

👉 аборт має бути заборонений в Україні – 33%;

👉 молоді люди, які мали декількох сексуальних партнерів, є розбещеними – 31%;

👉 обговорення питань контрацепції підштовхує дітей до початку/активнішого сексуального життя – 23%;

👉 займатися сексом до шлюбу соромно – 27%;

👉 ВІЛ-позитивні діти не повинні вчитися разом з іншими дітьми – 19%.

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