Оксфордський словник не зміг обрати слово 2020 року

Учені-лінгвісти вирішили, що 2020 – це не той рік, який можна пояснити одним словом.

Замість визначення одного слова 2020 року Оксфордський словник випустив звіт, в якому проаналізував нові явища в мові.

Про це йдеться на сайті Oxford Languages.

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"Англійській мові, як і всім нам, в цьому році довелося швидко і багаторазово адаптуватися.



Наша команда досвідчених лексикографів збирала і аналізувала ці лексичні дані на кожному етапі цього шляху.

Нам швидко стало очевидно, що 2020 рік – це не той рік, який можна було б акуратно вмістити в одне єдине "слово року", – йдеться в повідомленні.

2020 не той рік, який можна помістити в одне слово. Фото Depositphotos

Натомість лігвісти обрали слова, щоби відобразити "дух, настрій та заклопотаність 2020".

Такими стали, "лісові пожежі", COVID-19, WFH, локдаун, вимикач, бульбашки підтримки, ключові працівники, відпустка, Black Lives Matter і самогон.

🖌 bushfires – лісові пожежі;

🖌 COVID-19 – коронавірус, яке вживається і українською;

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🖌 WFH – абревіатура, що означає роботу з дому,

🖌 lockdown – ізоляція,

🖌 keyworkers – стратегічні професії,

🖌 Black Lives Matter – буквально перекладається як "життя чорних важливе", прижилося у мові після антирасистський протестів в США.

🖌 belarusian – білоруський.

Цього року використання слова "пандемія" збільшилася більш ніж на 57 000%.

Каспер Гратвол, президент Oxford Dictionaries, сказав BBC: "Я ніколи не бачив року в мові, подібному тому, який ми тільки що пройшли.

Протягом року оксфордська команда виявляла сотні значущих нових слів і вживань, десятки з яких в будь-який інший час одразу стали б "Слову року".

Це одночасно безпрецедентно і трохи іронічно – за рік, який позбавив нас дару мови, 2020 рік був наповнений новими словами, не схожими ні на які інші".

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