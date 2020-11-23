Оксфордський словник не зміг обрати слово 2020 року

Софія Кочмар-Тимошенко  спеціально УП.Життя
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23 листопада 2020

Учені-лінгвісти вирішили, що 2020 це не той рік, який можна пояснити одним словом. 

Замість визначення одного слова 2020 року Оксфордський словник випустив звіт, в якому проаналізував нові явища в мові. 

Про це йдеться на сайті Oxford Languages.

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"Англійській мові, як і всім нам, в цьому році довелося швидко і багаторазово адаптуватися.

Наша команда досвідчених лексикографів збирала і аналізувала ці лексичні дані на кожному етапі цього шляху. 

Нам швидко стало очевидно, що 2020 рік це не той рік, який можна було б акуратно вмістити в одне єдине "слово року", йдеться в повідомленні. 

2020 не той рік, який можна помістити в одне слово. Фото Depositphotos 

Натомість лігвісти обрали слова, щоби відобразити "дух, настрій та заклопотаність 2020". 

Такими стали, "лісові пожежі", COVID-19, WFH, локдаун, вимикач, бульбашки підтримки, ключові працівники, відпустка, Black Lives Matter і самогон.

🖌  bushfires лісові пожежі;

🖌  COVID-19 коронавірус, яке вживається і українською;

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🖌  WFH абревіатура, що означає роботу з дому,  

🖌  lockdown – ізоляція

🖌  keyworkers стратегічні професії,

🖌  Black Lives Matter буквально перекладається як "життя чорних важливе", прижилося у мові після антирасистський  протестів в США. 

🖌  belarusianбілоруський. 

Цього року використання слова "пандемія" збільшилася більш ніж на 57 000%.

Каспер Гратвол, президент Oxford Dictionaries, сказав BBC: "Я ніколи не бачив року в мові, подібному тому, який ми тільки що пройшли. 

Протягом року оксфордська команда виявляла сотні значущих нових слів і вживань, десятки з яких в будь-який інший час одразу стали б "Слову року".

Це одночасно безпрецедентно і трохи іронічно за рік, який позбавив нас дару мови, 2020 рік був наповнений новими словами, не схожими ні на які інші".

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