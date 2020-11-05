Як зареєструвати дитину до дитсадка, і коли за нею збережеться місце. Пояснює освітній омбудсмен

Реєстрація дитини до дитячого садка – це завжди клопіткий процес для батьків.

У великих містах сім'ї часто мають проблеми з тим, що дитсадки переповнені і вільних місць немає.

При цьому, щоб зареєструвати дитину у садок, потрібно зібрати певний пакет документів.

Щоб полегшити цей процес, у освітнього омбудсмена пояснюють, як зареєструвати дитину до дитсадка, за яких умов у неї не мають права забрати місце та колиможуть відрахувати.

Фото Paha_L/Depositphotos

Як зареєструвати дитину до садка?

Існує кілька способів зареєструвати дитину до дитсадка.

Спосіб реєстрації дитини до закладу дошкільної освіти залежить від того, як цю процедуру організували органи управління освітою.

У більшості міст зареєструвати дитину до дитсадка можна через електронну чергу. Але вона створюється переважно у великих містах.

Стати в цю чергу ви можете одразу після народження дитини.

Якщо у вашому місті чи селищі відсутня електронна черга до дитсадків, то вам необхідно безпосередньо прийти до закладу дошкільної освіти й запитати у керівника закладу, чи є вільні місця.

Інколи реєстрацію до дитсадка здійснює безпосередньо управління освітою міста, району чи ОТГ, у такому разі звертатися із цим питанням необхідно саме до цього органу.

Що потрібно, щоб дитину прийняли?

Подати заяву керівникові закладу .

Важливо, що керівник дитсадка юридично зобов’язаний прийняти й зареєструвати заяву, навіть якщо у закладі немає вільних місць.

Крім того, він повинен надати вам письмову відмову.

Надати в заклад дошкільної освіти такі документи:

✔ медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;

✔ довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

✔ свідоцтво про народження.

Для прийому дітей до спеціального закладу дошкільної освіти (групи), а також для прийому дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивні групи, необхідно додатково надати:

висновок психолого-медико-педагогічної консультації або інклюзивно-ресурсного центру;

направлення місцевого органу управління освітою;

індивідуальну програму реабілітації для дітей з інвалідністю.

Коли за дитиною зберігається місце?

✅ Якщо дитина хворіє, проходить санаторне лікування або реабілітацію.

✅ Якщо батьки (або особи, які їх замінюють) пішли у відпустку – на час їхньої відпустки;

✅ У літній оздоровчий період (75 днів)

✅ Під час карантину.

✅ У приватних закладах дошкільної освіти умови збереження місця за дитиною визначаються засновником або власником та фіксуються у договорі між дитсадком та батьками про на надання освітньої послуги.

За наявності цих умов ніхто не може відібрати у вашої дитини місце, поки вона не відвідує дитсадок.

Коли дитину можуть відрахувати?

🔵 Якщо батьки або особи, що їх замінюють, самі хочуть забрати дитину із закладу;

🔵 Якщо дитина більше не може відвідувати заклад дошкільної освіти певного типу через стан здоров’я, що підтверджено медичним висновком.

Цей висновок одночасно має містити рекомендації про тип дошкільного закладу, в якому доцільне подальше перебування дитини.

🔵 Якщо батьки або особи, що їх замінюють, без поважних причин два місяці не оплачують харчування дитини.

Про відрахування дитини адміністрація закладу дошкільної освіти зобов’язана повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, письмово із зазначенням причин не менш як за 10 календарних днів.

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