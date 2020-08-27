Навчання з 1 вересня: нові рекомендації МОЗ та про що вони мовчать

Наприкінці липня Міністерство охорони здоров’я надало тимчасові рекомендації щодо організації навчання в закладах освіти.

22 серпня рекомендації оновили.

"Українська правда. Життя" вирішила розібратися, як має відбуватися навчання з 1 вересня відповідно до рекомендацій МОЗ, на які запитання досі немає відповідей та що рекомендують за кордоном.

Прийнято вважати, що діти менше хворіють на коронавірусну хворобу та не так активно її розповсюджують.

Так аналіз даних про госпіталізацію дітей в зв'язку з COVID-19 з 14 штатів США показав, що частота госпіталізацій серед дітей більш ніж у 20 разів нижча в порівнянні з дорослими (8 дітей проти 164,5 дорослих на 100000 населення).

Хоча показник невеликий, але кожну третю дитину, госпіталізовану з коронавірусною хворобою, поміщали у відділення інтенсивної терапії, тому ризик не є незначним.

Також зростає кількість доказів того, що діти різного віку сприйнятливі до COVID-19 і всупереч попереднім даним можуть грати роль в передачі інфекції.

Станом на 25 серпня в Україні захворіло 7362 дитини. За даними дашборду Нацслужби здоров'я, за весь час станом на 25 серпня з підозрою на COVID-19 госпіталізовано 2084 дитини.

Показники госпіталізації дітей з підтвердженим діагнозом COVID-19 - невідомі.

Хоча серед самих дітей ризик госпіталізації і смерті порівняно низький, цей ризик існує для вчителів, шкільної адміністрації та іншого персоналу в шкільному середовищі.

Тому в школах планують проводити такі заходи.

Фото: HayDmitriy/Depositphotos

Вимірювання температури

Це планують робити безконтактним термометром і тільки працівникам.

Також, якщо працівник вдома виявив ознаки гострого респіраторного захворювання або що температура його тіла вища за 37,2 °C він має повідомити про це свого безпосереднього керівника та не виходити на роботу, одночасно звертаючись за меддопомогою.

Про вимірювання температури у дітей у рекомендаціях не сказано нічого.

Якщо у дитини виявили ознаки ГРВІ за відсутності батьків:

"ЇЇ слід відвести в окреме приміщення, надіти маску, повідомити батьків про симптоми, при потребі викликати "швидку" або мобільну бригаду, щоб провести тестування.

Після цього дитина має перебувати або на самоізоляції, або в лікарні, якщо випадок середньої важкості", – пояснював очільник МОЗ Максим Степанов.

Чи стосується ця рекомендація студентів, міністр не розповів. У документі про це нічого немає.

Коли людина з симптомами інфекційної хвороби покине приміщення, там мають провести провітрювання поза графіком та дезінфікувати висококонтактні поверхні.

Маски та інші засоби захисту

Відповідно до попередньої версії рекомендацій, у масках мали приходити, пересуватися та перебувати на перервах всі учні.

У нових рекомендаціях вирішили інакше: учні 1-4 класів можуть приходити у школу чи пересуватися без масок чи респіраторів.

Раніше у МОН повідомляли, що забезпечити школи масками та антисептиками відповідно до рекомендацій головного санітарного лікаря мають органи місцевого самоврядування.

Чи може місцева влада чи адміністрація просити допомоги у батьків, не уточнювали.

Законом про "Про повну загальну середню освіту" благодійні внески не заборонені.

Вимоги до вчителів, адміністрації та інших працівників незмінні: допустити до роботи їх можуть тільки за умови використання респіратора, захисного щитка або маски, зокрема, виготовленої самостійно.

В регіонах, що відносяться до помаранчевого рівня епідеміологічної небезпеки, педагогам викладати рекомендують у захисних щитках.

Вчителі, які працюють в жовтій або зеленій зоні, повинні просто дотримуватися дистанції (Безпечна відстань під час поширення коронавірусної інфекції – від 1,5 метра).

Батькам або супроводжуючим особам в школу заходити не можна. Це не стосується тих, хто супроводжуює людину з інвалідністю.

Дозатори та антисептики повинні знаходитися у закладі тільки на вході, рекомендується ретельно мити руки після кожного уроку.

Місця для обробки рук позначаються яскравим вказівником про правила та необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка тощо).

У санітарних кімнатах має бути рідке мило та паперові рушники або електросушарки для рук. Використання багаторазових рушників заборонено.

У МОЗ зазначають, що використання антисептиків доцільне лише тоді, коли відсутній доступ до проточної води з милом.

Використовувати вологі серветки з метою знезараження або замість миття рук не рекомендують.

Після проведення занять у кінці робочого дня потрібно провести очищення і дезінфекцію поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил тощо).

Хто цим має займатися – невідомо.

Збір та утилізація використаних засобів індивідуального захисту мають бути централізовані.

Фото: halfpoint/Depositphotos

Зміни у навчанні

Педагоги перед початком занять мають провести опитування учнів щодо їхнього самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби.

Всі заняття рекомендують проводити в одному і тому ж класі, щоб мінімізувати пересування.

Після кожного навчального заняття потрібно проводити провітрювання впродовж не менше 10 хвилин.

Можливе проведення занять з окремих предметів на відкритому повітрі.

У рекомендаціях також вказано, що "проведення занять у класах (аудиторіях) дозволено лише для окремих класів (груп)".

Що це за класи чи групи – невідомо.

Заклади освіти мають створити можливість різного часу початку та закінчення занять (перерв) для різних класів та груп.

Як саме це має бути організовано – невідомо.

Також у рекомендаціях вказано, що "в регіонах, що відносяться до "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки, наповненість класів (груп) не повинна перевищувати 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти".

Ймовірно, це обмеження стосується вишів. Тобто кількість дітей у класах в школах може бути більшою.

Максимальну дозволену кількість дітей у класах у школах, профтехах чи у групах в дитсадках у МОЗ не вказали.

Зміни у харчуванні

Керівник закладу освіти має розробити графік харчування.

У МОЗ рекомендують, щоб учні водночас отримували їжу та вживали її, не порушуючи фізичної дистанції в 1 метр.

Організувати мультипрофільне харчування за типом "шведського столу" та шляхом самообслуговування на період карантину не можна.

За столом має бути не більше чотирьох людей. Відстань між столами не менше 1,5 м.

Усі працівники харчоблоку мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи.

Фото: liudmilachernetska@gmail.com/Depopstphotos

Що буде, якщо хтось із навчального закладу захворіє на COVID-19

У рекомендаціях сказано, що якщо коронавірус підтвердять у когось із учнів, весь клас повинен піти на самоізоляцію та провести заходи, передбачені галузевими стандартами МОЗ.

Чи відправлятимуть вчителів на самоізоляцію – невідомо.

Також у постанові не прописано алгоритм дій, якщо захворіє вчитель або хтось із родини учня.

Заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій у Facebook прокоментувала, що у разі підтвердження COVID-19 в одного з вчителів спершу визначається коло контактних осіб.

А вчителів, які будуть визначенні як "коло контактних", відправлять на самоізоляцію.

На які ще питання від МОЗ та МОН ми не отримали відповідей

Наскільки реально, відповідно до рекомендацій МОЗ, встановити різний час початку занять? Як це краще організувати? Які у МОН рекомендації щодо цього?

Які заняття можуть проводитися на відкритому повітрі?

Хто буде проводити дезінфекцію після занять?

Що, відповідно до нових правил, потрібно від батьків?

Які труднощі можуть виникнути із виконанням всіх рекомендацій від МОЗ на місцях?

У рекомендаціях вказано, що керівник та засновник закладу освіти відповідає за те, щоб у медичному пункті школи були необхідні засоби та обладнання (безконтактні термометри, дезінфектори, антисептики для рук, засоби особистої гігієни та індивідуального захисту). Якщо місцева влада не може цього забезпечити. Куди звертатися? І чи можуть із забезпеченням допомагати батьки?

За яких умов потрібно буде зі звичайного навчання перейти на змішане?

Яка ситуація із групами продовженого дня? Вони зараз функціонуватимуть? Чи все на розсуд школи? Від яких чинників це залежить?

Чи мають бути довідки про те, що дитина видужала чи не хворіла?

Який алгоритм дій, якщо захворіє вчитель або хтось із родини учня?

Якщо один студент із групи чи учень із класу захворів, тоді весь клас на карантин. А як щодо вчителів? Їх відправлятимуть на самоізоляцію?

"В регіонах, що відносяться до помаранчевого рівня, наповненість класів і груп не повинна перевищувати 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та мистецької освіти". Чому саме така цифра і чому вона не стосується закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та мистецької освіти? Яка максимальна кількість дітей для інших закладів?

"Проведення занять у класах дозволено лише для окермих класів чи груп". Це про кого йдеться?

На ці запитання ми чекаємо відповіді від МОН та Центру громадського здоров’я.

МОЗ поки що не відреагувало на наші спроби отримати інформацію.

Ймовірно, остаточні правила організації навчання можуть відрізнятися у кожній школі, оскільки відповідальними за це є директори та місцеві органи самоврядування.

Тому за всіма деталями варто звертатися на місцях.

Рекомендації Центру з контролю та профілактики захворювань у США, які можуть допомогти

(щоб переглянути рекомендації, скористайтеся стрілочками)

1 Не варто проводити перевірку на стандартні симптоми в учнів у школах. Краще наполегливо рекомендувати батькам або опікунам щодня контролювати своїх дітей на предмет ознак інфекційних захворювань, включаючи COVID-19. 2 Учням, у яких є симптоми будь-якого інфекційного захворювання або симптоми COVID-19, не варто відвідувати школу. 3 Постійне використання масок найбільш важливо, коли учні, вчителі та персонал перебувають в приміщенні і коли соціального дистанціювання важко дотримуватися. 4 Дискомфортно носити маски не тільки учням молодших класів, а й глухим та слабочуючим. У таких випадках потрібно розглядати адаптації та альтернативи. 5 Доцільно створювати "капсули" з групи учнів (а іноді і вчителів), де вони перебувають разом протягом навчального дня, щоб мінімізувати вплив на інших в шкільному середовищі. На рівні початкової школи це зробити простіше. У середніх і старших класах школи об'єднання учнів і вчителів може бути більш складним завданням. 6 Не варто заохочувати спільне використання предметів, які важко чистити або дезінфікувати. Краще забезпечити наявність необхідних приладів, щоб звести до мінімуму спільне використання матеріалів з високим ступенем дотику, наскільки це можливо або обмежити використання приладдя та обладнання однієї групою дітей за раз, а між їх використанням очищати і дезінфікувати. Не варто дозволяти дітям ділитися електронними пристроями, іграшками, книгами і іншими іграми або навчальними посібниками. 7 Краще зберігати речі кожної дитини окремо від інших і в індивідуально маркованих контейнерах, ящиках або місцях. 8 Співробітникам з підвищеним ризиком важкого захворювання (включаючи літніх людей і людей різного віку з певними захворюваннями) варто запропонувати варіанти, які обмежують ризик, наприклад, віддалена робота, змінені посадові обов'язки, що зменшують ризик. 9 Учням з групи підвищеного ризику важкого захворювання варто запропонувати варіанти, які обмежують їх ризик зараження (наприклад, можливості віртуального навчання). 10 Доцільно чергувати дні відвідування школи. Наприклад, деякі класи можуть відвідувати школу в понеділок/вівторок, а інші – в четвер/п'ятницю (а в проміжках між ними в середу проводиться ретельне прибирання). 11 Політика відпусток повинна бути гнучкою і не варто карати людей за відгул, а також дозволяти хворим співробітникам залишатися вдома і далеко від колег. Політика відпусток також повинна враховувати співробітників, яким необхідно залишатися вдома зі своїми дітьми в разі закриття шкіл або дитячих садів або для догляду за хворими членами сім'ї.

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Катерина Хорощак, УП.Життя