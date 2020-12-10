У МОН кажуть, що в школах вже викладають сексуальну освіту

Навчальний предмет "Сексуальна освіта" як обов’язковий у школах не вивчають, але елементи сексуальної освіти включені в зміст обов’язкових предметів та факультативних курсів.

Про це Міністерство охорони здоров'я повідомило у відповіді на запит Радіо Свобода.

За словами МОН, елементи сексуальної освіти є в обов'язкових предметах "Основи здоров’я", "Біологія", "Громадянська освіта" та у факультативних "Я – моє здоров’я – моє життя", "Захисти себе від ВІЛ"/"Школа проти СНІДу" тощо.

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Зокрема, на уроках з основ здоров’я у 6-7 класах розповідають про:

розвиток підлітків,

ознаки, строки і темпи статевого дозрівання,

культуру вияву почуттів,

як протидіяти тиску тощо.

Фото: alebloshka/Depositphotos

У 8 класі розглядають:

стать і статеві ролі,

гендерні ролі і стереотипи,

стосунки між статями,

статеве дозрівання,

причини і наслідки ранніх статевих стосунків,

підліткову вагітність,

інфекції, що передаються статевим шляхом,

відмову від небезпечних пропозицій, протидію сексуальному насиллю.

У 9 класі викладають такі теми теми: родинні цінності, готовність до сімейного життя, чинники впливу на репродуктивне здоров’я, небезпека ранніх статевих стосунків, школа майбутніх батьків, ВІЛ/СНІД: виклик людині та людству.

На уроках біології у 8 класі у змісті теми "Розмноження та розвиток людини" вивчають будову та функції репродуктивної системи людини, значення дотримання особистої гігієни, поняття про репродуктивне здоров’я, захворювання, що передаються статевим шляхом, та їхня профілактика тощо.

Елементи сексуального виховання є у програмі з біології для 10 класу, кажуть в МОН.

Міністерство зазначає, що елементи сексуальної освіти включені і до змісту початкової освіти.

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Наприклад, діти після закінчення 2 класу зможуть протидіяти проявам тиску, неповаги та приниження щодо себе, зокрема відсторонюватись від неприйнятних дотиків інших людей, повідомляти про це дорослих, яким довіряють.

Також МОН повідомило, що схвалило кілька посібників з питань статевого виховання:

посібник для тренера "Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка учнівської молоді",

посібник для проведення інтерактивних занять "Здоров’я молоді та його складові",

програма для батьків "7 кроків назустріч".

Нагадаємо, 84% батьків підтримують сексуальну освіту в школах, але ще мають власні стереотипи.

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