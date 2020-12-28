Дід Мороз з Миколаєм програли: 35% українців хотіли б отримати подарунок від коханої людини. Опитування

У новорічному змаганні за право дарувати українцям подарунки на Новий рік Дід Мороз та Святий Миколай отримали однакову кількість голосів - по 11%.

Проте вони поступилися коханим - 35% за те, щоб їм подарунок на Новий рік дарувала саме кохана людина.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

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"Практично не змінилася частка респондентів, які не зважають на особу того, хто робить приємні сюрпризи (27 %).

І вперше за чотири роки до 11% скоротилася кількість тих, хто взагалі не хоче отримувати подарунків.

У регіональному розрізі на Діда Мороза частіше чекають у східних регіонах, а на Святого Миколая – у західних", – йдеться в результатах опитування.

Фото: IgorVetushko/Depositphotos

Хоча вже чотири роки поспіль новорічні вподобання українців не змінюються, але цього разу бажання отримати як подарунок здоров’я (71,5%) значно випередило прагнення мати "мир у країні" (39,5%) та лад у сім’ї і розуміння близьких (22%).

Також прагнення просто отримати у подарунок гроші (22%) практично зрівнялося з хорошими стосунками в родині.

Соціологи вважають, що це - наслідок пандемії.

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Також у подарунок хочуть отримати:

хорошу роботу (18%).

батьки хочуть побачити успіхи дітей (14%).

довге життя (10,5%) .

цікаві подорожі (8%),

кохання (8%)

та ліки (вакцини) від коронавірусу (5%), які випередили виграш у лотерею (3%).

Жінки частіше від чоловіків називають здоров’я найкращим подарунком (76% і 66% відповідно).

Молодь, незалежно від статі, частіше мріє про хорошу роботу та кохання (29% і 16% опитаних віком 18–29 років відповідно).

Від грошей та ладу в сім’ї не відмовляться респонденти зрілого віку (28%) і 26% опитаних віком 30–44.

А для людей у поважному віці важливе здоров’я і успіхи дітей (83,5% і 20% опитаних віком 60+ відповідно).

Також 81% українців планує зустріти новий 2021 рік вдома.

Опитування проводили з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Опитування здійснене методом особистого інтерв'ю.

Всього опитали 2004 респонденти, які проживають у 131 населеному пункті України, вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше).

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

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