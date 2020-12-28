81% українців планує зустріти новий 2021 рік вдома. Опитування

81% українців планує зустріти новий 2021 рік вдома, в колі родини.
Водночас майже кожен десятий (9%) сподівається провести новорічну ніч у гостях у друзів або родичів.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.
"Порівняно з 2018 і 2019 роками дуже помітний вплив епідемії коронавірусу: майже на 14 % зросла кількість респондентів, які проведуть новий рік у родинному колі, і вдвічі зменшилася частка тих, хто піде в гості", - йдеться в результатах опитування.
Водночас кожна п’ята молода людина (або 23 % від опитаних віком 18–29 років) планує зустріти Новий рік у компанії.
Серед опитаних віком 60+ 7% проведуть новорічну ніч самі перед телевізором, а 6% взагалі не святкуватимуть.
Серед чоловіків більше (12,5%) тих, хто схильні святкувати у колі друзів і компанії, ніж серед жінок (6%).
Загалом в опитаних майже зникло бажання проводити Новий рік у громадському закладі чи на публічному святкуванні.
Також 69% українців знають традиційні українські колядки та щедрівки: 36 % опитаних заявили, що знають не менше трьох колядок і щедрівок, ще 32,5 % – знають хоча б одну колядку чи щедрівку.
Ще 18% опитаних заявили, що чули і люблять слухати колядки і щедрівки, але не змогли їх пригадати.
А 5% хоч і не знають, але хотіли б їх вивчити.
Не цікавлять колядки і щедрівки лише 8 % опитаних. Менше відсотка не відповіли на запитання.
В українців також запитали, хто з українських виконавців чи гуртів найкраще заспівав би "Щедрика".
Відповіді були такими:
- Першу сходинку з майже однаковим результатом – 19 % посіли Тіна Кароль та Дзідзьо.
- На другому місці – Олександр Пономарьов (10,5 %).
- На третій сходинці опинилися три різні співачки: Джамала, Настя Каменських та Оля Полякова (всі по 8 %).
Також у новорічному змаганні за право дарувати українцям подарунки на Новий рік Дід Мороз та Святий Миколай отримали однакову кількість голосів - по 11%.
Проте вони поступилися коханим - 35% за те, щоб їм подарунок на Новий рік дарувала саме кохана людина.
Опитування проводили з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Опитування здійснене методом особистого інтерв'ю.
Всього опитали 2004 респонденти, які проживають у 131 населеному пункті України, вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше).
Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.
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