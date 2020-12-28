81% українців планує зустріти новий 2021 рік вдома. Опитування

81% українців планує зустріти новий 2021 рік вдома, в колі родини.

Водночас майже кожен десятий (9 %) сподівається провести новорічну ніч у гостях у друзів або родичів.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

"Порівняно з 2018 і 2019 роками дуже помітний вплив епідемії коронавірусу: майже на 14 % зросла кількість респондентів, які проведуть новий рік у родинному колі, і вдвічі зменшилася частка тих, хто піде в гості", - йдеться в результатах опитування.

Водночас кожна п’ята молода людина (або 23 % від опитаних віком 18–29 років) планує зустріти Новий рік у компанії.

Серед опитаних віком 60+ 7% проведуть новорічну ніч самі перед телевізором, а 6% взагалі не святкуватимуть.

Серед чоловіків більше (12,5%) тих, хто схильні святкувати у колі друзів і компанії, ніж серед жінок (6%).

Загалом в опитаних майже зникло бажання проводити Новий рік у громадському закладі чи на публічному святкуванні.

Також 69% українців знають традиційні українські колядки та щедрівки: 36 % опитаних заявили, що знають не менше трьох колядок і щедрівок, ще 32,5 % – знають хоча б одну колядку чи щедрівку.

Ще 18% опитаних заявили, що чули і люблять слухати колядки і щедрівки, але не змогли їх пригадати.

А 5% хоч і не знають, але хотіли б їх вивчити.

Не цікавлять колядки і щедрівки лише 8 % опитаних. Менше відсотка не відповіли на запитання.

В українців також запитали, хто з українських виконавців чи гуртів найкраще заспівав би "Щедрика".

Відповіді були такими:

Першу сходинку з майже однаковим результатом – 19 % посіли Тіна Кароль та Дзідзьо .

На другому місці – Олександр Пономарьов (10,5 %).

На третій сходинці опинилися три різні співачки: Джамала, Настя Каменських та Оля Полякова (всі по 8 %).

Опитування проводили з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Опитування здійснене методом особистого інтерв'ю.

Всього опитали 2004 респонденти, які проживають у 131 населеному пункті України, вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше).

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.