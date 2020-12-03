Заміж з екстримом: пара заблукала у карпатських горах після освідчення

Пара туристів заблукала у карпатських горах після того, як хлопець запропонував дівчині вийти за нього заміж на вершині гори.

Інцидент трапився 1 грудня поблизу селища Салавське Сколівського району.

Пара з львівщини піднялась на гору Погар висотою 857 м, проте назад самостійно не змогли знатий шляху.

Про це пишуть у Zaxid.net з посиланням на ДСНС Львівської області.

Фото Avrora-Andrey/Depositphotos

"Молодий чоловік вирішив зробити коханій сюрприз – на гірській вершині Погар запропонувати вийти за нього заміж.

Вчора підйомники не працювали, тому вони туди пішли пішки", – розповідають рятувальники.

Пара близько години блукала схилами гори, а потім зателефонувала рятувальникам.

Оскільки із загубленими туристами був телефонний зв'язок, їх вдалось швидко розшукати.

"Добре, що знайшли наш номер телефону та одразу викликали рятувальників. Бо уже сутеніло, почалися холоди – до 10 градусів морозу", – розповідають у ДСНС.

Рятувальники зазначають, що хлопець з дівчиною не потребували медичної допомоги, хоч були одягнені в повсякденний одяг, який не підходить для зимових походів.

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