У Google проаналізували пошукові запити українців за 2020 рік та представили рейтинг найпопулярніших запитів.
Зазанчається, що цьогоріч українців найбільше хвилювали питання, пов'язані з коронавірусом.
Найпопулярнішим пошуковим запитом 2020 року в Google Україна став "Коронавирус".
Також до першої десятки увійшли запити:
- Коронавирус
- Коронавирус рекомендации
- Выборы в США
- Google Classroom
- Симптомы коронавируса
- На урок
- Холостячка
- Праздники 2020
- Карантин в Украине
- Zoom
|Фото lucidwaters/Depositphotos
У 2020 році користувачі також задавали багато питань, пов'язаних з коронавірусом:
- що таке пандемія, коронавірус, локдаун, карантин вихідного дня;
- як пошити маску;
- як зробити антисептик для рук;
- як лікувати коронавірус;
- як повернути нюх.
Крім того, намагалися з'ясувати, що означає молодіжний сленг: що таке ауф, краш і крінж.
А також українців хвилювало як вийти заміж, чому горить Австралія і як зробити все добре.
У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про таких особистостей:
✔️ Алексей Навальный
✔️ Джо Байден
✔️ Александр Лукашенко
✔️ Михаил Ефремов
✔️ Ким Чен Ын
✔️ Артем Дзюба
✔️ Дональд Трамп
✔️ Геннадий Кернес
✔️ Моргенштерн
✔️ Билли Айлиш
Серед людей, які покинули нас у 2020 році, найбільше запитів було про актора Бориса Клюєва, баскетболіста Кобі Брайанта і письменника-сатирика Михаїла Жванецького.
В категорії "Фільми" в 2020 році українці найчастіше шукали в Google фільм 2011 року Стівена Содерберга "Зараза".
Більшу частину місць в першій десятці зайняли продовження популярних фільмів: "Чаклунка: Повелителька темряви", "Після сварки", анімація "Крижане серце 2", українська комедія "Скажене весілля 2". Також українців цікавила оскароносна корейська драма "Паразити".
Лідером в категорії телевізійних шоу стало романтичне реаліті-шоу "Холостячка".
Серед серіалів українці найчастіше шукали іспанську кримінальну драму "Паперовий будинок", український серіал "Спіймати Кайдаша" і фентезі "Відьмак".
"Покупкою року" в Україні стали медичні маски, крім того українці цікавилися, де купити пульсоксиметр, респіратор і антисептик, а також iPhone 12 і картину за номерами.
У категорії "Книги" перше місце зайняв роман XIX століття американської письменниці Луїзи Мей Олкотт "Маленькі жінки".
В першу десятку також потрапили класичний роман Джейн Остін "Гордість і упередження", фентезі "Відьмак" Анджея Сапковського, антиутопія Джорджа Оруелла "1984" і один з найвідоміших романів Стівена Кінга "Воно".
Вас також може зацікавити:
Клава Кока, MORGENSHTERN, "Холостячка": що дивилися в Україні на YouTube в 2020 році
Які місця для відпочинку в Україні найчастіше шукають в Google. Тренди
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.