Що шукали українці в Google в 2020 році

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
39490
8 грудня 2020

У Google проаналізували пошукові запити українців за 2020 рік та представили рейтинг найпопулярніших запитів.

Зазанчається, що цьогоріч українців найбільше хвилювали питання, пов'язані з коронавірусом.

Найпопулярнішим пошуковим запитом 2020 року в Google Україна став "Коронавирус". 

Реклама:

Також до першої десятки увійшли запити:

  1. Коронавирус
  2. Коронавирус рекомендации
  3. Выборы в США
  4. Google Classroom
  5. Симптомы коронавируса
  6. На урок
  7. Холостячка
  8. Праздники 2020
  9. Карантин в Украине
  10. Zoom
  Фото lucidwaters/Depositphotos

У 2020 році користувачі також задавали багато питань, пов'язаних з коронавірусом:

  • що таке пандемія, коронавірус, локдаун, карантин вихідного дня; 
  • як пошити маску;
  • як зробити антисептик для рук; 
  • як лікувати коронавірус;
  • як повернути нюх.

Крім того, намагалися з'ясувати, що означає молодіжний сленг: що таке ауф, краш і крінж

А також українців хвилювало як вийти заміж, чому горить Австралія і як зробити все добре.

У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про таких особистостей:

✔️ Алексей Навальный

Реклама:

✔️ Джо Байден

✔️ Александр Лукашенко

✔️ Михаил Ефремов

✔️ Ким Чен Ын

✔️ Артем Дзюба

✔️ Дональд Трамп

✔️ Геннадий Кернес

✔️ Моргенштерн

✔️ Билли Айлиш

Серед людей, які покинули нас у 2020 році, найбільше запитів було про актора Бориса Клюєва, баскетболіста Кобі Брайанта і письменника-сатирика Михаїла Жванецького.

В категорії "Фільми" в 2020 році українці найчастіше шукали в Google фільм 2011 року Стівена Содерберга "Зараза". 

Більшу частину місць в першій десятці зайняли продовження популярних фільмів: "Чаклунка: Повелителька темряви", "Після сварки", анімація "Крижане серце 2", українська комедія "Скажене весілля 2". Також українців цікавила оскароносна корейська драма "Паразити".

Лідером в категорії телевізійних шоу стало романтичне реаліті-шоу "Холостячка". 

Серед серіалів українці найчастіше шукали іспанську кримінальну драму "Паперовий будинок", український серіал "Спіймати Кайдаша" і фентезі "Відьмак". 

"Покупкою року" в Україні стали медичні маски, крім того українці цікавилися, де купити пульсоксиметр, респіратор і антисептик, а також iPhone 12 і картину за номерами.

 У категорії "Книги" перше місце зайняв роман XIX століття американської письменниці Луїзи Мей Олкотт "Маленькі жінки".

В першу десятку також потрапили класичний роман Джейн Остін "Гордість і упередження", фентезі "Відьмак" Анджея Сапковського, антиутопія Джорджа Оруелла "1984" і один з найвідоміших романів Стівена Кінга "Воно".

Вас також може зацікавити:

Клава Кока, MORGENSHTERN, "Холостячка": що дивилися в Україні на YouTube в 2020 році

Які місця для відпочинку в Україні найчастіше шукають в Google. Тренди

Google розповів, що ви шукали у 2018 році: повні списки

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:
 42
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2196
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3011
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат