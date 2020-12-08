Що шукали українці Google в 2020 році

У Google проаналізували пошукові запити українців за 2020 рік та представили рейтинг найпопулярніших запитів.

Зазанчається, що цьогоріч українців найбільше хвилювали питання, пов'язані з коронавірусом.

Найпопулярнішим пошуковим запитом 2020 року в Google Україна став "Коронавирус".

Також до першої десятки увійшли запити: Коронавирус Коронавирус рекомендации Выборы в США Google Classroom Симптомы коронавируса На урок Холостячка Праздники 2020 Карантин в Украине Zoom

Фото lucidwaters/Depositphotos

У 2020 році користувачі також задавали багато питань, пов'язаних з коронавірусом:

що таке пандемія, коронавірус, локдаун, карантин вихідного дня;

як пошити маску;

як зробити антисептик для рук;

як лікувати коронавірус;

як повернути нюх.

Крім того, намагалися з'ясувати, що означає молодіжний сленг: що таке ауф, краш і крінж.

А також українців хвилювало як вийти заміж, чому горить Австралія і як зробити все добре.

У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про таких особистостей:

✔️ Алексей Навальный

✔️ Джо Байден

✔️ Александр Лукашенко

✔️ Михаил Ефремов

✔️ Ким Чен Ын

✔️ Артем Дзюба

✔️ Дональд Трамп

✔️ Геннадий Кернес

✔️ Моргенштерн

✔️ Билли Айлиш

Серед людей, які покинули нас у 2020 році, найбільше запитів було про актора Бориса Клюєва, баскетболіста Кобі Брайанта і письменника-сатирика Михаїла Жванецького.

В категорії "Фільми" в 2020 році українці найчастіше шукали в Google фільм 2011 року Стівена Содерберга "Зараза".

Більшу частину місць в першій десятці зайняли продовження популярних фільмів: "Чаклунка: Повелителька темряви", "Після сварки", анімація "Крижане серце 2", українська комедія "Скажене весілля 2". Також українців цікавила оскароносна корейська драма "Паразити".

Лідером в категорії телевізійних шоу стало романтичне реаліті-шоу "Холостячка".

Серед серіалів українці найчастіше шукали іспанську кримінальну драму "Паперовий будинок", український серіал "Спіймати Кайдаша" і фентезі "Відьмак".

"Покупкою року" в Україні стали медичні маски, крім того українці цікавилися, де купити пульсоксиметр, респіратор і антисептик, а також iPhone 12 і картину за номерами.

У категорії "Книги" перше місце зайняв роман XIX століття американської письменниці Луїзи Мей Олкотт "Маленькі жінки".

В першу десятку також потрапили класичний роман Джейн Остін "Гордість і упередження", фентезі "Відьмак" Анджея Сапковського, антиутопія Джорджа Оруелла "1984" і один з найвідоміших романів Стівена Кінга "Воно".

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.